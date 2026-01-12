НА ЖИВО
          КЗП глоби мобилен оператор с 50 000 евро за спиране на услуги на изряден платец

          Снимка: offnews.bg
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи сериозна имуществена санкция в размер на 50 000 евро на мобилен оператор. Глобата е наложена заради установена нелоялна търговска практика, при която телекомът неправомерно е ограничил достъпа до телевизия и интернет на свой клиент, въпреки че той е бил изряден платец по съответните договори.

          Проверката на регулатора е стартирала след постъпила жалба от потребител. Той е сигнализирал институцията, че достъпът му до платените услуги е бил прекъснат, въпреки че всички дължими суми за тях са били погасени в срок. В хода на инспекцията е установено, че операторът е предприел ограничаването на услугите като мярка за принуда – целта е била потребителят да бъде заставен да плати оспорвано задължение по напълно отделен договор за мобилни услуги.

          КЗП квалифицира тези действия като „нелоялна агресивна търговска практика“. Подобно поведение е в директно нарушение на действащото законодателство, както и на влязла в сила заповед на комисията, която изрично забранява прекъсването на услуги без наличие на правно основание. От КЗП подчертават, че нарушението е извършено повторно, което засяга основни права на потребителите и подкопава доверието в целия пазар на електронни съобщителни услуги. Това е и причината за размера на наложената санкция от 50 000 евро.

          От Комисията за защита на потребителите напомнят категорично на всички търговци, че нямат право да ограничават или спират достъпа до редовно заплащани услуги, за да събират спорни или неоспорени вземания по други договори. Гражданите, които се сблъскат с подобни порочни практики, се призовават да подават сигнали и жалби чрез официалните канали на комисията.

