      понеделник, 12.01.26
          Левски си върна двама шампиони

          Владимир Гаджев и Георги Сърмов на работа на "Герена"

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПФК Левски подписа договори с бившите си футболисти Владимир Гаджев и Георги Сърмов. Двамата започват работа в клуба като скаути към „Академия Левски“, информираха официално от „Герена“ и добавиха: 

          „С тяхното привличане клубът цели да подпомогне и разшири работата на детско-юношеската школа, като продължи тенденцията да привлича голяма част от най-талантливите млади футболисти в България.

          Владимир Гаджев е юноша на Левски, а за първия тим на „сините“ записва 211 мача и вкарва 27 гола. В много от тези двубои той носи и капитанската лента, а през сезон 2008/2009 става шампион. След края на кариерата си за кратко е и председател на Управителния съвет на Хебър.

          Георги Сърмов има 121 мача и 10 гола със синята фланелка. Той е двукратен шампион на България през сезон 2006/2007 и 2008/2009. Печели и Купата на България през сезон 2006/2007.

          ПФК Левски пожелава на Гаджев и Сърмов много успехи в клуба на сърцето им“.

