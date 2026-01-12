Ливърпул разби Барнзли с 4:1

Ливърпул победи Барнзли с 4:1 в двубой от 1/32-финалите в турнира за Купата на Футболната асоциация на Англия – ФА Къп.
Срещата бе на стадион „Анфийлд“.
Доминик Собослай откри резултата в 9-ата минута с красив изстрел от извън наказателното поле.
Жереми Фримпонг покачи на 2:0 в 37-ата минута, отново с удар отдалеч.
Барнзли върна едно попадение в 40-ата минута след грешка на Собослай, който подари топката на съперника точно пред собствената врата.
През втората част Флориан Вирц вкара в 84-ата, а Юго Екитике оформи крайното 4:1 в добавените минути на двубоя.
В следващия кръг Ливърпул ще срещне Брайтън у дома.
