Ливърпул разби Барнзли с 4:1

Ливърпул победи Барнзли с 4:1 в двубой от 1/32-финалите в турнира за Купата на Футболната асоциация на Англия – ФА Къп.

Срещата бе на стадион „Анфийлд“.

Доминик Собослай откри резултата в 9-ата минута с красив изстрел от извън наказателното поле.

Жереми Фримпонг покачи на 2:0 в 37-ата минута, отново с удар отдалеч.

Барнзли върна едно попадение в 40-ата минута след грешка на Собослай, който подари топката на съперника точно пред собствената врата.

През втората част Флориан Вирц вкара в 84-ата, а Юго Екитике оформи крайното 4:1 в добавените минути на двубоя.

В следващия кръг Ливърпул ще срещне Брайтън у дома.