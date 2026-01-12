Маркет ЛИНКС: ГЕРБ остават първи, до 6 партии влизат в парламента

След протестната вълна и оставката на правителството на Росен Желязков, обществените нагласи в България остават силно негативни. Според данни от национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, проведено между 18 и 29 декември 2025 г., доверието към политическите лидери продължава да намалява, а 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната.

„Водещи причини за негативизма са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупцията“, заяви социологът Добромир Живков, който представи резултатите от проучването. - Реклама -

Електорална картина: ГЕРБ-СДС остава на първо място, но с криза на доверие

При евентуални предсрочни избори, ГЕРБ-СДС остава най-силната политическа сила, но отчита значителен спад в подкрепата. За втори пореден месец партията на Бойко Борисов остава под 20%, което според „Маркет ЛИНКС“ показва сериозна криза на доверие. Същевременно, ПП-ДБ отбелязва лек прираст, благодарение на мобилизацията около протестите.

„ГЕРБ се намира в сериозна криза на доверие, с резултати под 20%, което е нетипично за партията. ПП-ДБ пък отбелязва лек прираст след протестната мобилизация.“

„Има такъв народ“ под 4%

Проучването показва, че една от големите жертви на политическата криза е партията „Има такъв народ“, която остава под 4%-ната бариера. Според Живков, това може да се промени по време на кампанията, но моментната ситуация изглежда негативна за партията на Слави Трифонов.

Много колебаещи се избиратели

Проучването отбелязва изключително висок процент колебаещи се избиратели – около 30%, които попадат в групите „не съм решил“, „друга формация“ и „не подкрепям никого“. Според Живков, половината от тях могат да бъдат привлечени от нов политически проект, а част от тези колебаещи се имат положителни нагласи към президента Румен Радев.

Доверие към лидерите: Радев стабилен, Борисов с драстичен спад

Най-голямо доверие сред политическите лидери продължава да има Румен Радев, който запазва стабилен профил благодарение на надпартийната си позиция в политическата система. За сметка на това, Бойко Борисов отчита най-драстичен спад на доверие, като Живков посочва, че подкрепата за партията на Борисов е по-висока от личното му доверие, което може да бъде сигнал за вътрешна ерозия в ГЕРБ.

„Радев запазва стабилно доверие, докато Борисов отчита най-драстичен спад. Подкрепата за партията е по-висока от личното му доверие, което е сигнал за вътрешна ерозия в ГЕРБ.“

Машинното гласуване и потенциал за нови протести

Според проучването, мнозинството от гражданите продължават да предпочитат машинното гласуване, а промените в Изборния кодекс се разглеждат като „последната голяма битка“ преди следващия вот. Живков предупреди, че ако не се възстанови доверието в изборния процес, съществува потенциал за нова протестна мобилизация, тъй като „енергията от декемврийските протести не е изчерпана“.

Неясно бъдеще за кабинет и избирателната активност

Живков прогнозира, че при текущата политическа картина няма ясна формула за устойчиво управление, освен ако партиите не направят големи компромиси и не прекрачат „червени линии“. Според него, ако следващият парламент не успее да излъчи стабилно мнозинство, може да се наложат нови избори.