Марко Рубио: Системата на международни организации е „дефектна“ и „неефективна“

Държавният секретар на САЩ, Марко Рубио, заяви през уикенда, че е настъпил край на досега установената международна система от правила и норми, която той нарече „дефектна“ и „неефективна“. В коментарите си Рубио защити решението на президента Доналд Тръмп да изтегли САЩ от 66 международни организации, като подчерта, че да бъдеш лидер означава да вземаш трудни решения.

Рубио обясни, че решението за изтеглянето е продиктувано от факта, че тези организации се основават на модел, който вече е „морално остарял“ и не може да бъде реформиран. Според него тези структури не само че не постигат резултати, но и възпрепятстват усилията на страните, които искат да решат глобалните проблеми.

„Времето на празните чекове за международната бюрокрация приключи“, добави Рубио, критикувайки управлението на организации като Фонда на ООН за населението и ООН Жени. Той нарече тези структури примери за лошо управление и неетични практики, включително насилствени аборти и неспособността да дефинират основни концепции.

Рубио обвини и други международни инициативи, като Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Постоянния форум на ООН за хората от африкански произход, за пропиляване на ресурси и подкрепа на спорни политики като глобални репарации.