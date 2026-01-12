Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) повдигна обвинения срещу 52 хърватски граждани и едно лице с двойно гражданство – българско и албанско. Групата е разследвана за организирано укриване на данъци и пране на пари, като според данните на хърватската национална телевизия ХРТ държавният бюджет е бил ощетен с близо два милиона евро.

Разследващите посочват, че престъпната организация е била ръководена от Горан Крунич. Групата се е сформирала в началото на 2023 г. и е оперирала на територията на Загреб и други градове в страната до края на 2024 г. Сред имената на заподозрените фигурира и това на бившия хърватски футболист Йосип Симич.

Според обвинителния акт на прокуратурата участниците са се сдружили с цел извършване на престъпления, включващи данъчни измами, митнически нарушения и пране на пари. Горан Крунич е управлявал дейността на няколко търговски дружества, като е привлякъл сътрудници за генериране на незаконни печалби. Схемата е разчитала на издаване на фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.

Антикорупционната служба разкрива, че обвиняемите са създавали или придобивали фирми без реална стопанска дейност. Тяхната единствена функция е била издаването на документи за фиктивни доставки на стоки и услуги. Чрез тези фалшиви фактури множество компании са успявали неправомерно да приспаднат ДДС, нанасяйки щети на хазната в размер на поне 1,99 милиона евро. Средствата, превеждани по тези фактури, впоследствие са били теглени в брой или пренасочвани към други сметки, за да се прикрие произходът им.

По данни на разследването, членовете на групата са действали по указания на Крунич, като са изтегляли парите от фирмените сметки и са ги предавали на организаторите на ръка. Общата сума на изтеглените средства възлиза на почти шест милиона евро. От тях групата е задържала над 800 хиляди евро под формата на комисионна, а остатъкът е бил върнат на ползвателите на фалшивите фактури. По този начин е избегнато и плащането на данък върху доходите от капитал в размер на над 700 хиляди евро.

Допълнително, Крунич и един от неговите съучастници са обвинени в пране на пари. Прокуратурата твърди, че те са опитали да легализират част от придобитите средства. Сума от 245 500 евро е била вложена в покупката на недвижими имоти, автомобили и луксозни часовници, за да бъде представена като законно спечелена.