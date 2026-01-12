Мая Манолова: БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов

„БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов. Добре е да се извини на своите избиратели за подчиненото поведение, в което поставиха лявата коалиция в това управление.“

Това каза председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Гостенката беше категорична, че от нейната формация са заявили на БСП от самото начало, че коалицията с Борисов е целувка на смъртта.

По думите на Манолова има нужда от автентична лява партия, каквато БСП не била. Тя обясни, че цените са били изпуснати – от автомивката до аптеката.