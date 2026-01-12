НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Мая Манолова: БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов

          0
          53
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов. Добре е да се извини на своите избиратели за подчиненото поведение, в което поставиха лявата коалиция в това управление.“

          Това каза председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Гостенката беше категорична, че от нейната формация са заявили на БСП от самото начало, че коалицията с Борисов е целувка на смъртта.

          - Реклама -

          По думите на Манолова има нужда от автентична лява партия, каквато БСП не била. Тя обясни, че цените са били изпуснати – от автомивката до аптеката.

          „Ние от „Изпарви се.БГ“ внесохме в НС два законопроекта, които ако бяха приети навреме, от нямаше да се стигне до това. Трябва да е ясно кой е отговорен за поскъпването на живота, а не в предстоящата предизборна кампания да се опитват да прехвърлят вината и отговорността“, каза още гостенката.

          „БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов. Добре е да се извини на своите избиратели за подчиненото поведение, в което поставиха лявата коалиция в това управление.“

          Това каза председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Гостенката беше категорична, че от нейната формация са заявили на БСП от самото начало, че коалицията с Борисов е целувка на смъртта.

          - Реклама -

          По думите на Манолова има нужда от автентична лява партия, каквато БСП не била. Тя обясни, че цените са били изпуснати – от автомивката до аптеката.

          „Ние от „Изпарви се.БГ“ внесохме в НС два законопроекта, които ако бяха приети навреме, от нямаше да се стигне до това. Трябва да е ясно кой е отговорен за поскъпването на живота, а не в предстоящата предизборна кампания да се опитват да прехвърлят вината и отговорността“, каза още гостенката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Млада жена в тежко състояние след тежка катастрофа край Перущица

          Дамяна Караджова -
          24-годишна жена е в тежко състояние след пътно произшествие, случило се снощи в района на Перущица.
          Политика

          Габриел Вълков: Бих се кандидатирал за председател на БСП

          Никола Павлов -
          Националният съвет на Българската социалистическа партия (БСП) обяви, че ще проведе конгрес на 7 и 8 февруари, на който ще бъде прекратен мандатът на...
          Общество

          ОФИЦИАЛНО: Варна е първата област в грипна епидемия

          Никола Павлов -
          Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки поради увеличеното разпространение на грип и остри респираторни заболявания. Мярката беше...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions