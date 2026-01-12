Мая Санду: Ще гласувам „за“ обединение с Румъния при референдум

Президентът на Молдова, Мая Санду, заяви, че би гласувала „за“ обединение със съседна Румъния, ако бъде проведен референдум по въпроса. В интервю за британския подкаст „The Rest is Politics“, Санду подчерта, че въпросът за обединението е все още неактуален заради обществените нагласи, които в момента не подкрепят такава стъпка.

Тя обясни, че за малка държава като Молдова става „все по-трудно да оцелее като демокрация и суверенна държава, а също и да устои на натиска от страна на Русия“. През последните години Молдова, с население от 2,4 милиона души, повечето от които са румъноезични, е изправена пред сериозна руска намеса, особено след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Санду заяви, че присъединяването на Молдова към Европейския съюз остава по-реалистичната цел на страната. Молдова подаде кандидатура за членство в ЕС по време на мандата на Санду, а през 2025 г. започнаха преговорите за присъединяване към 27-членния съюз.

Макар да не подкрепя в момента идеята за обединение с Румъния, тя посочи, че ако референдумът бъде проведен в бъдеще, тя лично би гласувала „за“ обединение, въпреки че по настоящем това не е подкрепено от мнозинството в обществото. Санду също така подчерта, че партията ѝ постигна значителни успехи на парламентарните избори през 2025 г. и спечели втори президентски мандат през 2024 г., потвърдили проевропейската ориентация на страната.

Молдова е имала историческа връзка с Румъния в периода между двете световни войни, преди да бъде анексирана от Съветския съюз. Страната обяви независимост през 1991 г. и оттогава следва своя път към демократизация и европейска интеграция.