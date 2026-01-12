НА ЖИВО
          Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Полицаи от Районното управление на МВР в Угърчин подали сигнал на водач на лек автомобил в село Лесидрен с цел извършване на полицейска проверка. Въпреки сигнализацията, шофьорът ускорил скоростта и изгубил контрол над автомобила, излизаща извън пътя и ударил се в крайпътна мантинела.

          След катастрофата мъжът изоставил автомобила и избягал в посока дере. В колата били открити опаковка с 12 грама кетамин, два патрона за ловно оръжие, мобилен телефон и лични документи на водача. Полицейските служители бързо разпознали шофьора като 39-годишен жител на село Голяма Желязна. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.

          Припомняме, че подобен случай имаше в началото на декември миналата година в Луковит, когато шофьор без книжка също не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, но впоследствие беше заловен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...
          Общество

          София планира над 350 безплатни събития за култура на открито това лято

          Дамяна Караджова -
          Столичната община планира да отпусне 155 000 евро за „Лятна програма на Столична община“

