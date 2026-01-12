Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Полицаи от Районното управление на МВР в Угърчин подали сигнал на водач на лек автомобил в село Лесидрен с цел извършване на полицейска проверка. Въпреки сигнализацията, шофьорът ускорил скоростта и изгубил контрол над автомобила, излизаща извън пътя и ударил се в крайпътна мантинела.

- Реклама -

След катастрофата мъжът изоставил автомобила и избягал в посока дере. В колата били открити опаковка с 12 грама кетамин, два патрона за ловно оръжие, мобилен телефон и лични документи на водача. Полицейските служители бързо разпознали шофьора като 39-годишен жител на село Голяма Желязна. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.

Припомняме, че подобен случай имаше в началото на декември миналата година в Луковит, когато шофьор без книжка също не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, но впоследствие беше заловен.