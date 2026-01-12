НА ЖИВО
          Мъж нападна с нож друг заради спор за жена в Перник

          Георги Петров
          Спор за момиче прерасна във физическа саморазправа с използване на хладно оръжие в Перник. От Областната дирекция на МВР в града информираха, че млад мъж е получил прободни рани след скандал.

          Инцидентът се е разиграл на 9 януари в квартал „Твърди ливади“. Конфликтът е възникнал между двама мъже – единият на 25, а другият на 29 години. Ситуацията е ескалирала, когато по-възрастният участник в свадата е извадил нож и е намушкал опонента си в областта на бедрото на левия крак.

          Пристигналите на адреса медицински екипи са установили, че пострадалият има две прободни рани и силно кръвотечение, като незабавно му е била оказана спешна помощ.

          Служителите на реда са предприели бързи действия и са задържали 29-годишния извършител за срок до 24 часа. В хода на разследването е изяснено, че агресията е провокирана от спор за момиче, а нападателят е бил употребил алкохол преди деянието.

          Прокуратурата е уведомена за случая. Образувано е бързо производство, като процесуално-следствените действия продължават.

