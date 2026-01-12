Meta назначава Дина Пауъл Маккормик за президент и вицепрезидент

На 13 януари 2026 г. Meta обяви назначаването на Дина Пауъл Маккормик за президент и вицепрезидент на компанията, седмици след като бившият висш съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп подаде оставка от борда на социалната медийна компания.
Пауъл Маккормик, която е прекарала 16 години на висши ръководни позиции в Goldman Sachs, също е била заместник-съветник по националната сигурност на президента Тръмп през първия му мандат и е била старши съветник в Белия дом и помощник-държавен секретар по време на администрацията на Джордж Буш.
Meta заяви, че тя ще бъде ключова фигура при определянето на стратегическата насока и изпълнение на компанията.
Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на Meta, заяви: „Опитът на Дина на най-високите нива в глобалните финанси и дълбоките й взаимоотношения по целия свят я правят уникално подходяща да помогне на Meta да управлява тази следваща фаза на растеж“.
Тя ще поеме и отговорност за създаването на нови стратегически капиталови партньорства и разширяване на „дългосрочния инвестиционен капацитет“ на компанията.
Назначаването й идва в момент, когато Meta ускорява инвестициите в граничен изкуствен интелект и личен суперинтелект. Компанията също така обяви, че ще инвестира 72 милиарда долара в капиталови разходи през 2025 г..
Пауъл Маккормик напусна борда на Meta през декември 2025 г., само осем месеца след като се присъедини към него.
