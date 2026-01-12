Meta призова Австралия да преразгледа забраната за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст

Технологичният гигант Meta призова Австралия да преразгледа първата в света забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст. Компанията съобщи, че е блокирала повече от 544 000 акаунта в рамките на действието на новия закон, предаде АФП.

- Реклама -

Австралия задължи големите платформи, включително Meta, TikTok и YouTube, да предотвратят притежаването на акаунти от непълнолетни потребители, след като законодателството влезе в сила на 10 декември миналата година.

Компаниите са заплашени от глоби в размер на 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара), ако не предприемат „разумни стъпки“ за спазване на изискванията.

Meta, собственост на милиардера Марк Зукърбърг, съобщи, че е премахнала 331 000 акаунта на непълнолетни потребители от Instagram, 173 000 от Facebook и 40 000 от Threads в седмицата до 11 декември.

Компанията заяви, че е ангажирана с прилагането на закона.

„Въпреки това призоваваме австралийското правителство да работи конструктивно с индустрията, за да бъде намерен по-добър път напред — например чрез стимулиране на всички участници в сектора да повишат стандартите за предоставяне на безопасни, съобразени с възрастта и защитаващи личните данни онлайн преживявания, вместо да се прилагат всеобхватни забрани“, заявиха от технологичния гигант.

Meta поднови и по-ранния си призив магазините за приложения да бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите и да изискват родителско одобрение, преди лица под 16 години да могат да изтеглят дадено приложение.

Според компанията това е единственият начин да се избегне „игра на котка и мишка“, при която тийнейджърите преминават към нови приложения, за да заобиколят забраната.

Meta посочи, че родители и експерти изразяват опасения, че забраната може да изолира младите хора от онлайн общности и да ги насочи към по-слабо регулирани приложения и към по-тъмните кътчета на интернет.

„Първоначалните ефекти от законодателството подсказват, че то не постига целите си за повишаване на безопасността и благосъстоянието на младите австралийци“, аргументира се компанията.

Макар да изрази загриженост относно липсата на общ индустриален стандарт за определяне на възрастта онлайн, Meta заяви, че спазването на австралийския закон ще бъде „многостепенен процес“.