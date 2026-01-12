Meta призова Австралия да преразгледа забраната за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст

Технологичният гигант Meta призова Австралия да преразгледа първата в света забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст. Компанията съобщи, че е блокирала повече от 544 000 акаунта в рамките на действието на новия закон, предаде АФП.
Австралия задължи големите платформи, включително Meta, TikTok и YouTube, да предотвратят притежаването на акаунти от непълнолетни потребители, след като законодателството влезе в сила на 10 декември миналата година.
Компаниите са заплашени от глоби в размер на 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара), ако не предприемат „разумни стъпки“ за спазване на изискванията.
Meta, собственост на милиардера Марк Зукърбърг, съобщи, че е премахнала 331 000 акаунта на непълнолетни потребители от Instagram, 173 000 от Facebook и 40 000 от Threads в седмицата до 11 декември.
Компанията заяви, че е ангажирана с прилагането на закона.
Meta поднови и по-ранния си призив магазините за приложения да бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите и да изискват родителско одобрение, преди лица под 16 години да могат да изтеглят дадено приложение.
Според компанията това е единственият начин да се избегне „игра на котка и мишка“, при която тийнейджърите преминават към нови приложения, за да заобиколят забраната.
Meta посочи, че родители и експерти изразяват опасения, че забраната може да изолира младите хора от онлайн общности и да ги насочи към по-слабо регулирани приложения и към по-тъмните кътчета на интернет.
Макар да изрази загриженост относно липсата на общ индустриален стандарт за определяне на възрастта онлайн, Meta заяви, че спазването на австралийския закон ще бъде „многостепенен процес“.