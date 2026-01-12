Методи Лалов: Гражданите не одобряват политическите мутри и шарлатани

Гражданите не одобряват мутри, крадци, простаци и шарлатани, заяви в коментар във Фейсбук Методи Лалов. Според него, лидерите на парламентарно представените партии имат изключително ниско доверие сред обществото. Той посочва, че тези фигури със своето безпринципно и непоследователно поведение, както и привидното противопоставяне, но задкулисните договорки, създават разделение и отвращение от политическия процес.

- Реклама -

„За тях обаче това няма политическа цена“, подчертава Лалов, като добавя, че те ще бъдат избрани дори при ниска избирателна активност, благодарение на твърдите ядра от комсомолци, кариеристи и търговци. Въпреки това, гражданите ще продължават да нямат реално политическо представителство.

Според Лалов, решението е в активни граждани, които да бъдат безкомпромисни към лъжите и предателствата на политиците. Те трябва да създадат алтернатива на статуквото, като излъчат свои автентични представители и формират истински демократични партии с действащи механизми за проверка и контрол.