      понеделник, 12.01.26
          Политика

          Методи Лалов: Гражданите не одобряват политическите мутри и шарлатани

          Адвокат Методи Лалов
          Гражданите не одобряват мутри, крадци, простаци и шарлатани, заяви в коментар във Фейсбук Методи Лалов. Според него, лидерите на парламентарно представените партии имат изключително ниско доверие сред обществото. Той посочва, че тези фигури със своето безпринципно и непоследователно поведение, както и привидното противопоставяне, но задкулисните договорки, създават разделение и отвращение от политическия процес.

          „За тях обаче това няма политическа цена“, подчертава Лалов, като добавя, че те ще бъдат избрани дори при ниска избирателна активност, благодарение на твърдите ядра от комсомолци, кариеристи и търговци. Въпреки това, гражданите ще продължават да нямат реално политическо представителство.

          Според Лалов, решението е в активни граждани, които да бъдат безкомпромисни към лъжите и предателствата на политиците. Те трябва да създадат алтернатива на статуквото, като излъчат свои автентични представители и формират истински демократични партии с действащи механизми за проверка и контрол.

