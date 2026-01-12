Министър Красимир Вълчев ще открие нова STEM среда в Благоевград

Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, ще посети 8. Средно училище „Арсени Костенцев“ в Благоевград утре, 13 януари. В 9:00 ч. той ще открие нова STEM среда, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Общата стойност на проекта е близо 186 000 евро.

„STEM средата ще предостави възможности за иновации и практическо обучение, които ще подобрят подготовката на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката“, коментира министър Вълчев. - Реклама -

След откритията, министър Вълчев ще направи първа копка на нов физкултурен салон в училището. Той ще бъде построен по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площи и физкултурни салони в държавните и общински училища. Стойността на този проект е малко над 1 млн. евро.