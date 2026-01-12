НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Министър Красимир Вълчев ще открие нова STEM среда в Благоевград

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, ще посети 8. Средно училище „Арсени Костенцев“ в Благоевград утре, 13 януари. В 9:00 ч. той ще открие нова STEM среда, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Общата стойност на проекта е близо 186 000 евро.

          „STEM средата ще предостави възможности за иновации и практическо обучение, които ще подобрят подготовката на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката“, коментира министър Вълчев.

          - Реклама -

          След откритията, министър Вълчев ще направи първа копка на нов физкултурен салон в училището. Той ще бъде построен по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площи и физкултурни салони в държавните и общински училища. Стойността на този проект е малко над 1 млн. евро.

          Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, ще посети 8. Средно училище „Арсени Костенцев“ в Благоевград утре, 13 януари. В 9:00 ч. той ще открие нова STEM среда, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Общата стойност на проекта е близо 186 000 евро.

          „STEM средата ще предостави възможности за иновации и практическо обучение, които ще подобрят подготовката на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката“, коментира министър Вълчев.

          - Реклама -

          След откритията, министър Вълчев ще направи първа копка на нов физкултурен салон в училището. Той ще бъде построен по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площи и физкултурни салони в държавните и общински училища. Стойността на този проект е малко над 1 млн. евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Започва регистрацията на партии и коалиции за частичните избори на 22 февруари 2026 г.

          Красимир Попов -
          От 13 януари 2026 г. започва приемането на документите за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори. Крайният срок за подаване...
          Общество

          Петър Янков: Студът у нас ще продължи три дни, предстои затопляне в сряда

          Златина Петкова -
          "Студът у нас ще продължи три дни, предстои затопляне в сряда." Това каза синоптикът Петър Янков, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Инциденти

          Млада жена в тежко състояние след тежка катастрофа край Перущица

          Дамяна Караджова -
          24-годишна жена е в тежко състояние след пътно произшествие, случило се снощи в района на Перущица.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions