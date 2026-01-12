Министърът на отбраната на Великобритания едва не е попаднал под удара на „Орешник“

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли се е оказал в близост до мястото на удара на руската армия с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“ по пътя си към Киев, съобщава The Sun.

- Реклама -

„Източник каза, че той (Хийли) „почти не е попаднал в беда“ близо до Лвов, когато <…> е била изстреляна ракета „Орешник“, се отбелязва в материала.

Самият министър се оплака, че влакът му е спрял аварийно по пътя към Киев поради ракетната заплаха.

„Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога“, заяви той.

Хийли е бил на път за Киев, за да координира прехвърлянето на нови балистични ракети с голям обсег Nightfall, които все още са в процес на разработка.

Миналия петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу обекти от критичната инфрасртуктура в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин.