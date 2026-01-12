НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Министърът на отбраната на Великобритания едва не е попаднал под удара на „Орешник“

          0
          223
          Взривът от Орешник в Лвов
          Взривът от Орешник в Лвов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли се е оказал в близост до мястото на удара на руската армия с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“ по пътя си към Киев, съобщава The Sun.

          - Реклама -

          „Източник каза, че той (Хийли) „почти не е попаднал в беда“ близо до Лвов, когато <…> е била изстреляна ракета „Орешник“, се отбелязва в материала.

          Самият министър се оплака, че влакът му е спрял аварийно по пътя към Киев поради ракетната заплаха.

          „Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога“, заяви той.

          Хийли е бил на път за Киев, за да координира прехвърлянето на нови балистични ракети с голям обсег Nightfall, които все още са в процес на разработка.

          Миналия петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу обекти от критичната инфрасртуктура в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

          Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли се е оказал в близост до мястото на удара на руската армия с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“ по пътя си към Киев, съобщава The Sun.

          - Реклама -

          „Източник каза, че той (Хийли) „почти не е попаднал в беда“ близо до Лвов, когато <…> е била изстреляна ракета „Орешник“, се отбелязва в материала.

          Самият министър се оплака, че влакът му е спрял аварийно по пътя към Киев поради ракетната заплаха.

          „Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога“, заяви той.

          Хийли е бил на път за Киев, за да координира прехвърлянето на нови балистични ракети с голям обсег Nightfall, които все още са в процес на разработка.

          Миналия петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу обекти от критичната инфрасртуктура в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински военен: Руската армия използва по нов начин лошото време за пробиви на отбраната на ВСУ

          Иван Христов -
          Руснаците се опитват да се възползват максимално от лошите метеорологични условия и активно придвижват части по линията на съприкосновение, но правят това по различен...
          Война

          CNN: Киев потъна в студ и мрак заради руските удари

          Иван Христов -
          Киев и редица региони на Украйна преживяват критични прекъсвания на електрозахранването и отоплението на фона на интензивни руски атаки срещу енергийния сектор, докато страната...
          Война

          Руските войски са унищожили две бойни групи на Националната гвардия на Украйна в Харковска област

          Иван Христов -
          Руските сили са унищожили две бойни групи от Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до село Веселое в Харковска област, съобщиха от силите за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions