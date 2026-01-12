Мирчев към Борисов: Свалиха ви хората, не сте паднали сами

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публикува остро изказване в социалните мрежи, в което реагира на изказванията на бившия премиер Бойко Борисов, който по-рано заяви, че протестите срещу неговото управление били финансирани от данъчни и ДДС-измамници.

„Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите били финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами", написа Мирчев.

Той подчерта, че никой не е плащал на протестиращите, а те са били отвратени от управлението на Борисов и неговото правителство. Според Мирчев, причината за падането на правителството е, че „то беше абсолютно подчинено на Пеевски“, а не на някакви измамници.

Мирчев добавя, че Борисов съчинил „фалшив разказ за случилото се“, като с това пренебрегва интелекта на хората и вярва, че може да продава „глупости и лъжи като истина“, но това не може да се случи извън неговата партийна подкрепа.

По думите на Ивайло Мирчев, Борисов има няколко важни задачи пред себе си: „подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане на 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски“. Той обаче смята, че за тези стъпки Борисов няма смелост.