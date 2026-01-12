Млад шофьор се вряза в павилион на спирка в Русе

Рано сутринта на ул. „Борисова” в Русе се случи инцидент, при който автомобил се вряза в павилион на спирка. Водачът на автомобила, на 19 години, най-вероятно не е съобразил скоростта си, което довело до инцидента. Към момента няма информация за пострадали.

В същото време в Русе бяха мобилизирани екипи с малогабаритна техника, а всички паркинги в града са безплатни, за да се осигури свободно място за почистване на снега и осигуряване на безопасността по улиците.