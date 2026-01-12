НА ЖИВО
          Млад шофьор се вряза в павилион на спирка в Русе

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Рано сутринта на ул. „Борисова” в Русе се случи инцидент, при който автомобил се вряза в павилион на спирка. Водачът на автомобила, на 19 години, най-вероятно не е съобразил скоростта си, което довело до инцидента. Към момента няма информация за пострадали.

          Инцидент с пътник спря временно метрото при „Мусагеница" Инцидент с пътник спря временно метрото при „Мусагеница"

          В същото време в Русе бяха мобилизирани екипи с малогабаритна техника, а всички паркинги в града са безплатни, за да се осигури свободно място за почистване на снега и осигуряване на безопасността по улиците.

          Инцидент с пътник спря временно метрото при „Мусагеница" Инцидент с пътник спря временно метрото при „Мусагеница"

          Крими

          От последните минути: Има задържан за атаката срещу българското посолство в Скопие

          Никола Павлов -
          Властите в Северна Македония арестуваха 54-годишния Ш.А., който е извършил вандалски акт, счупвайки стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие, съобщи...
          България

          Наталия Киселова пред Евроком: Лицата от „домовата книга“ нямат основание да откажат поста служебен премиер

          Катя Илиева -
          Съществува ли хипотеза, при която всички лица, посочени в т.нар. „домова книга“ според Конституцията, да откажат да заемат поста на служебен министър-председател? Този въпрос...
          Здраве

          И в Русе има сериозно повишаване на заболеваемостта от грип

          Никола Павлов -
          В Русенско се наблюдава повишаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе, доц....

