      понеделник, 12.01.26
          Инциденти

          Млада жена в тежко състояние след тежка катастрофа край Перущица

          Снимка: Facebook - Eleonora Dineva Taneva
          24-годишна жена е в тежко състояние след пътно произшествие, случило се снощи в района на Перущица. Сигналът за инцидента е подаден около 22:30 ч., когато лек автомобил „Ситроен“ се е преобърнал в крайпътен имот. Пострадалата, която пътувала сама, е транспортирана в болница с опасност за живота.

          При инцидента е взета кръвна проба на водачката за химичен анализ. Местопроизшествието е запазено, а на място е извършен оглед. Разследването по случая продължава, като причините и обстоятелствата на инцидента се изясняват от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ при ОДМВР-Пловдив. Води се досъдебно производство.

          При инцидента е взета кръвна проба на водачката за химичен анализ. Местопроизшествието е запазено, а на място е извършен оглед. Разследването по случая продължава, като причините и обстоятелствата на инцидента се изясняват от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ при ОДМВР-Пловдив. Води се досъдебно производство.

