НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          МОСАД призна: Участваме в протестите в Иран

          0
          99
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелското разузнаване Мосад публикува необичайно съобщение на фарси, призовавайки иранците да излязат на улиците и да продължат протестите срещу режима на Техеран. Съобщението, разпространено през социалната мрежа X, заявява:

          „Излезте заедно на улиците. Времето дойде. Ние сме с вас. Не само от разстояние и на думи. Ние сме с вас на терен“.

          - Реклама -

          Това съобщение беше цитирано от израелския медия Jerusalem Post и е част от по-широките усилия на Израел да оказва влияние върху вътрешните дела на Иран.

          Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО) Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО)

          Намеса на Израел в Иран

          Министърът на наследството на Израел, Амихай Елияху, потвърди в интервю за израелското Военно радио, че израелски агенти са действали на територията на Иран по време на различни конфликти, включително по време на войната през юни миналата година. Той добави, че подобни агенти са активни и по време на протестите в Иран, но уточни, че тяхната цел не е да свалят режима, а да отслабят възможностите на Иран да представлява заплаха за Израел.

          Реакция на Иранските власти

          Реакцията на Иранските власти не закъсня. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, обвини Израел и САЩ за намеса във вътрешните работи на страната. Той заяви, че ръцете на американския президент Доналд Тръмп са „оцапани с кръвта на повече от хиляда иранци“, визирайки подкрепените от САЩ израелски удари срещу Иран. Хаменей подчерта, че ислямската република няма да отстъпи пред „саботьори“ и добави, че революцията на Иран е постигната чрез кръвта на стотици хиляди жертви.

          Протести и насилие

          Протестите в Иран, които са част от по-широкото обществено недоволство заради икономическата криза и неадекватната реакция на правителството, започнаха да ескалират в насилие. На кадри, заснети по време на протестите, се виждат протестиращи, които убиват полицаи, а също така се извършват нападения с оръжие и коктейли „Молотов“ по различни обществени обекти.

          СЛУХ: Върховният лидер на Иран е напуснал страната? СЛУХ: Върховният лидер на Иран е напуснал страната?

          Обвинения към Израел и САЩ

          Иранските власти обвиняват САЩ и Израел, че активно се намесват в протестите и се опитват да подстрекават насилие, превръщайки мирните протести в насилствени бунтове. Израел също беше обвинен в използването на фалшиви акаунти и генерирано от изкуствен интелект съдържание, за да популяризира иранския престолонаследник Реза Пахлави и да подкрепя възстановяването на монархията.

          Източник: obektivno.bg

          Израелското разузнаване Мосад публикува необичайно съобщение на фарси, призовавайки иранците да излязат на улиците и да продължат протестите срещу режима на Техеран. Съобщението, разпространено през социалната мрежа X, заявява:

          „Излезте заедно на улиците. Времето дойде. Ние сме с вас. Не само от разстояние и на думи. Ние сме с вас на терен“.

          - Реклама -

          Това съобщение беше цитирано от израелския медия Jerusalem Post и е част от по-широките усилия на Израел да оказва влияние върху вътрешните дела на Иран.

          Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО) Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО)

          Намеса на Израел в Иран

          Министърът на наследството на Израел, Амихай Елияху, потвърди в интервю за израелското Военно радио, че израелски агенти са действали на територията на Иран по време на различни конфликти, включително по време на войната през юни миналата година. Той добави, че подобни агенти са активни и по време на протестите в Иран, но уточни, че тяхната цел не е да свалят режима, а да отслабят възможностите на Иран да представлява заплаха за Израел.

          Реакция на Иранските власти

          Реакцията на Иранските власти не закъсня. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, обвини Израел и САЩ за намеса във вътрешните работи на страната. Той заяви, че ръцете на американския президент Доналд Тръмп са „оцапани с кръвта на повече от хиляда иранци“, визирайки подкрепените от САЩ израелски удари срещу Иран. Хаменей подчерта, че ислямската република няма да отстъпи пред „саботьори“ и добави, че революцията на Иран е постигната чрез кръвта на стотици хиляди жертви.

          Протести и насилие

          Протестите в Иран, които са част от по-широкото обществено недоволство заради икономическата криза и неадекватната реакция на правителството, започнаха да ескалират в насилие. На кадри, заснети по време на протестите, се виждат протестиращи, които убиват полицаи, а също така се извършват нападения с оръжие и коктейли „Молотов“ по различни обществени обекти.

          СЛУХ: Върховният лидер на Иран е напуснал страната? СЛУХ: Върховният лидер на Иран е напуснал страната?

          Обвинения към Израел и САЩ

          Иранските власти обвиняват САЩ и Израел, че активно се намесват в протестите и се опитват да подстрекават насилие, превръщайки мирните протести в насилствени бунтове. Израел също беше обвинен в използването на фалшиви акаунти и генерирано от изкуствен интелект съдържание, за да популяризира иранския престолонаследник Реза Пахлави и да подкрепя възстановяването на монархията.

          Източник: obektivno.bg

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Арести в Турция: Разбиха схема за милиони в Сухопътните войски

          Георги Петров -
          Турските полицейски служби са задържали общо 21 лица, сред които и шестима военнослужещи, в хода на мащабно разследване на корупционни практики. Акцията е насочена...
          Здраве

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          Никола Павлов -
          Регионалната здравна инспекция във Варна предлага обявяването на грипна епидемия в областта, като предложението ще бъде в сила от 14 януари 2026 г. Това...
          Общество

          Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Хиляди иранци се събраха на голям митинг на площад „Енгелаб“ в центъра на Техеран, за да изразят подкрепата си за ислямската република и да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions