      понеделник, 12.01.26
          Муцунски: България проявява тенденциозност в критиките към плана за малцинствата

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски изрази разочарование от поведението на България по отношение на плана за действие за малцинствата. Според Муцунски, критиките на България към документа са тенденциозни, като особено се открояват забележки, които не са обективни и не допринасят за подобряването на ситуацията с правата на малцинствата в страната.

          В поведението на България има ясна тенденциозност. Това най-добре се видя в съобщението на тяхното Министерство на външните работи. Забележките, които не са тенденциозни и които обективно могат да се приложат, ще бъдат приети“, заяви Муцунски.

          Той добави, че макар и да са получени предложения както от местни, така и от български малцинствени организации, някои от тях няма да бъдат приети, тъй като не се основават на обективна картина на ситуацията.

          По отношение на конкретните забележки от България, Муцунски подчерта, че част от тях не са дадени добросъвестно и не са насочени към подобряване на документа. Той изтъкна, че критиките от София не само че не са обективни, но и са „срамни и некоректни“, особено по въпроса за македонския език.

          Трябва да правим разлика между това, което можем да приложим, и това, което не можем да приложим“, каза Муцунски, изразявайки опасения, че всяка неприлагана част от плана може да бъде използвана срещу тях от България и Европейския съюз.

          Планът за действие за малцинствата беше разработен с участието на местни и международни експерти, включително екип от Съвета на Европа. Муцунски подчерта, че това не е документ, предназначен само за българското малцинство, а за подобряване на ситуацията с правата на всички малцинства в страната.

          Имаме по-високи стандарти от много държави-членки на ЕС по отношение на правата на малцинствата, но винаги можем да се справим по-добре“, допълни Муцунски, като подчерта, че целта на документа е да бъде приет от правителството и да бъде изпълнен по възможно най-обективния начин.

