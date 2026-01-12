НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          МВР отчет: 17 пияни и 9 дрогирани водачи са заловени за едно денонощие

          0
          21
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Общо 17 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени в рамките на изминалия ден. Статистиката показва, че 12 от тях са шофирали с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила, а петима – с над 1,2 на 1000. Един водач е отказал да бъде тестван.

          - Реклама -

          От пресцентъра на МВР съобщават още, че под въздействието на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като двама са отказали проверка за забранени субстанции.

          Резултатите са част от продължаващата специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. През изминалия ден органите на реда са проверили общо 12 080 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 14 043 водачи и пътници. За констатираните административни нарушения са съставени 3383 фиша и 359 акта.

          Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

          Общо 17 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени в рамките на изминалия ден. Статистиката показва, че 12 от тях са шофирали с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила, а петима – с над 1,2 на 1000. Един водач е отказал да бъде тестван.

          - Реклама -

          От пресцентъра на МВР съобщават още, че под въздействието на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като двама са отказали проверка за забранени субстанции.

          Резултатите са част от продължаващата специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. През изминалия ден органите на реда са проверили общо 12 080 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 14 043 водачи и пътници. За констатираните административни нарушения са съставени 3383 фиша и 359 акта.

          Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          Никола Павлов -
          Регионалната здравна инспекция във Варна предлага обявяването на грипна епидемия в областта, като предложението ще бъде в сила от 14 януари 2026 г. Това...
          Общество

          Ще бъдат изградени два нови центъра за мигранти в България

          Пола Жекова -
          България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 г. и началото на 2027 г. Това...
          Общество

          МВР спира експресните поръчки за шофьорски книжки на 16 януари заради нови образци

          Георги Петров -
          На 16 януари няма да бъдат приемани заявления за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС) чрез ускорена услуга, която се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions