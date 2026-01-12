Общо 17 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени в рамките на изминалия ден. Статистиката показва, че 12 от тях са шофирали с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила, а петима – с над 1,2 на 1000. Един водач е отказал да бъде тестван.

- Реклама -

От пресцентъра на МВР съобщават още, че под въздействието на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като двама са отказали проверка за забранени субстанции.

Резултатите са част от продължаващата специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. През изминалия ден органите на реда са проверили общо 12 080 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 14 043 водачи и пътници. За констатираните административни нарушения са съставени 3383 фиша и 359 акта.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.