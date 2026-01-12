В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден са проверени общо 12 080 моторни превозни средства. Органите на реда са извършили контрол на 14 043 водачи и пътници.

За установени административни нарушения са съставени 3383 фиша и 359 акта. Основен акцент в полицейската акция остава недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и шофирането от неправоспособни водачи.

Данните от проверките сочат, че през отчетния период са установени общо 17 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. От тях 12 са управлявали автомобил с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а петима – с над 1,2 на 1000. Един водач е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като двама са отказали тестване.