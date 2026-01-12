НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          МВР с отчет за акцията на пътя: Над 3300 фиша и десетки водачи с алкохол и дрога

          0
          12
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден са проверени общо 12 080 моторни превозни средства. Органите на реда са извършили контрол на 14 043 водачи и пътници.

          - Реклама -

          За установени административни нарушения са съставени 3383 фиша и 359 акта. Основен акцент в полицейската акция остава недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и шофирането от неправоспособни водачи.

          Данните от проверките сочат, че през отчетния период са установени общо 17 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. От тях 12 са управлявали автомобил с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а петима – с над 1,2 на 1000. Един водач е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.

          Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като двама са отказали тестване.

          В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден са проверени общо 12 080 моторни превозни средства. Органите на реда са извършили контрол на 14 043 водачи и пътници.

          - Реклама -

          За установени административни нарушения са съставени 3383 фиша и 359 акта. Основен акцент в полицейската акция остава недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и шофирането от неправоспособни водачи.

          Данните от проверките сочат, че през отчетния период са установени общо 17 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. От тях 12 са управлявали автомобил с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а петима – с над 1,2 на 1000. Един водач е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.

          Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, като двама са отказали тестване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          Никола Павлов -
          Регионалната здравна инспекция във Варна предлага обявяването на грипна епидемия в областта, като предложението ще бъде в сила от 14 януари 2026 г. Това...
          Общество

          Ще бъдат изградени два нови центъра за мигранти в България

          Пола Жекова -
          България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 г. и началото на 2027 г. Това...
          Общество

          МВР спира експресните поръчки за шофьорски книжки на 16 януари заради нови образци

          Георги Петров -
          На 16 януари няма да бъдат приемани заявления за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС) чрез ускорена услуга, която се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions