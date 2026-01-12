На 16 януари няма да бъдат приемани заявления за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС) чрез ускорена услуга, която се изпълнява в рамките на 3 дни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Ограничението е наложено във връзка с подготовката за стартиране на централизирано персонализиране на шофьорските книжки по нов образец. От вътрешното ведомство предупреждават, че в периода между 12 и 16 януари са възможни временни забавяния или пълно преустановяване на услугите по издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС.

Промените стъпват на решение от 10 декември, когато Министерският съвет прие изменения в Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД) и Правилника за прилагане на Закона за чужденците. Съгласно новите разпоредби се въвежда напълно централизирано персонализиране на всички видове български лични документи, като дейността ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“.

Въвеждат се и нови възможности, свързани с удостоверенията за електронна идентичност (УБИ). Гражданите ще могат да подават заявления за УБИ при издаване на нова лична карта или друг документ, както и да добавят такава функционалност във вече издаден документ. Регламентирани са и процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на УБИ, записан в електронния носител на информация.

Административната реформа цели създаването на оптимална организация, която да гарантира бързо обслужване без забавяния. Оптимизирани са също редът и условията за издаване на временна карта за самоличност и моряшки паспорт.

С промяната в бланката на заявлението за лични документи се дава възможност на пълнолетните лица да избират срок на валидност от 5 или 10 години. Въвежда се и обработване на данни за телефон и електронна поща за връзка със заявителя, съобразно правилата за защита на личните данни.