      понеделник, 12.01.26
          НАП с масирани проверки в София: Над 1000 сигнала за ценови нередности от началото на годината

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Над 1000 сигнала за нередности са регистрирани в Националната агенция за приходите (НАП) от началото на годината, като близо 40% от тях касаят обекти на територията на София. Данните бяха оповестени от Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в приходната агенция, непосредствено преди старта на инспекция в бръснарница, намираща се на столичния булевард „Тодор Александров“.

          Проверката е инициирана след конкретен сигнал за драстично и необосновано повишаване на цените на предлаганите услуги. Според подадената информация, цената за услугата „мъжко подстригване“ първоначално е била увеличена от 35 на 40 лева още преди 1 януари. Впоследствие обаче стойността е променена на 22 евро, което се равнява на около 43 лева.

          Служителите на НАП имат за задача да заснемат актуалните ценоразписи в обекта и да изискат документация за ценовите нива отпреди 1 януари, за да ги съпоставят с твърденията в сигнала. Анна Митова подчерта, че при констатиране на нарушения ще бъдат приложени съответните административни мерки.

          От началото на годината фокусът на контролните органи е бил насочен към сектор услуги, като приоритетно са проверени над 500 фризьорски и козметични салона. Съвместните действия с Комисията за защита на потребителите (КЗП) обхващат и широк спектър от други търговски обекти. Сред инспектираните са над 90 паркинга, 174 фитнес зали, 24 обекта за преводи и легализация, както и 28 обекта, предлагащи образователни услуги. Митова допълни, че от октомври до момента са проверени и над 600 хранителни магазина.

          До този момент контролните органи са установили 28 нарушения, свързани с необосновано повишаване на цените. Издадени са 11 наказателни постановления, чиято обща стойност възлиза на около 60 000 лева или приблизително 30 000 евро.

          В мащабната акция на терен участват близо 400 служители на НАП от цялата страна, като агенцията е в готовност да мобилизира допълнителни екипи при необходимост.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...
          Крими

          Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

          Дамяна Караджова -
          В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР

