      понеделник, 12.01.26
          България

          Наталия Киселова пред Евроком: Лицата от „домовата книга" нямат основание да откажат поста служебен премиер

          Катя Илиева
          Сподели
          Съществува ли хипотеза, при която всички лица, посочени в т.нар. „домова книга“ според Конституцията, да откажат да заемат поста на служебен министър-председател? Този въпрос коментира доц. Наталия Киселова в интервю за телевизия „Евроком“ пред главния редактор Катя Илиева.

          Според конституционалиста ключът се крие във внимателния прочит на чл. 99, ал. 5 от основния закон. Киселова изрази мнение, че субектите, избрани на постовете си преди влизането в сила на поправките в края на 2023 г., имат право да откажат. Ситуацията обаче е коренно различна за тези, които са встъпили в длъжност след тази дата.

          Според мен всички, които са избрани от 2024 г. насам на длъжността, която е посочена в Конституцията, не би трябвало да откажат“, заяви Киселова. Тя подчерта, че тези лица са заели постовете си с ясното съзнание за новата конституционна уредба и това е въпрос на отговорност.

          Киселова очерта и процедурата в случай на масови откази. Тя поясни, че Конституцията изисква първо да се назначи служебно правителство и едва след това да се насрочат избори в двумесечен срок. Ако се стигне до задънена улица, резервният вариант е председателят на Народното събрание.

          КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга", консултации, мандати и нови избори

          „След като действащият председател отказва, то тук е отговорността на парламентарните групи“, отбеляза тя, визирайки формациите, които гласуваха промените през 2023 г. Според нея, ако се стигне до такава криза, Народното събрание трябва да избере такъв председател, който е готов да поеме отговорността да състави кабинет.

          „Ние бяхме против от нашата парламентарна група и аз с ясното съзнание тогава, когато съм била кандидат и съм била избрана, съм казала – ако президентът ме определи, да, поемам тази отговорност, защото това е част от длъжностната ти характеристика“, допълни Киселова.

          По отношение на третия мандат и спекулациите, че той може да отиде при БСП, Киселова призова за реализъм. Тя посочи, че ако първите две големи формации не са успели, е политически некоректно по-малките партии да претендират за властта без сериозни аргументи. Предстои парламентарната ѝ група да обсъди позицията си по въпроса.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марко Рубио: Системата на международни организации е „дефектна“ и „неефективна“

          Георги Петров -
          Държавният секретар на САЩ, Марко Рубио, заяви през уикенда, че е настъпил край на досега установената международна система от правила и норми, която той...
          Крими

          От последните минути: Има задържан за атаката срещу българското посолство в Скопие

          Никола Павлов -
          Властите в Северна Македония арестуваха 54-годишния Ш.А., който е извършил вандалски акт, счупвайки стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие, съобщи...
          Общество

          Хиляди иранци се събраха на митинг в подкрепа на правителството в Техеран

          Георги Петров -
          Днес хиляди демонстранти се събраха на голям площад в Техеран, за да изразят подкрепата си за иранското правителство, докато страната продължава да се бори...

