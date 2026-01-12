Съществува ли хипотеза, при която всички лица, посочени в т.нар. „домова книга“ според Конституцията, да откажат да заемат поста на служебен министър-председател? Този въпрос коментира доц. Наталия Киселова в интервю за телевизия „Евроком“ пред главния редактор Катя Илиева.

- Реклама -

Според конституционалиста ключът се крие във внимателния прочит на чл. 99, ал. 5 от основния закон. Киселова изрази мнение, че субектите, избрани на постовете си преди влизането в сила на поправките в края на 2023 г., имат право да откажат. Ситуацията обаче е коренно различна за тези, които са встъпили в длъжност след тази дата.

„Според мен всички, които са избрани от 2024 г. насам на длъжността, която е посочена в Конституцията, не би трябвало да откажат“, заяви Киселова. Тя подчерта, че тези лица са заели постовете си с ясното съзнание за новата конституционна уредба и това е въпрос на отговорност.

Киселова очерта и процедурата в случай на масови откази. Тя поясни, че Конституцията изисква първо да се назначи служебно правителство и едва след това да се насрочат избори в двумесечен срок. Ако се стигне до задънена улица, резервният вариант е председателят на Народното събрание.

„След като действащият председател отказва, то тук е отговорността на парламентарните групи“, отбеляза тя, визирайки формациите, които гласуваха промените през 2023 г. Според нея, ако се стигне до такава криза, Народното събрание трябва да избере такъв председател, който е готов да поеме отговорността да състави кабинет.

„Ние бяхме против от нашата парламентарна група и аз с ясното съзнание тогава, когато съм била кандидат и съм била избрана, съм казала – ако президентът ме определи, да, поемам тази отговорност, защото това е част от длъжностната ти характеристика“, допълни Киселова.

По отношение на третия мандат и спекулациите, че той може да отиде при БСП, Киселова призова за реализъм. Тя посочи, че ако първите две големи формации не са успели, е политически некоректно по-малките партии да претендират за властта без сериозни аргументи. Предстои парламентарната ѝ група да обсъди позицията си по въпроса.