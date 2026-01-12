Николай Денков от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) публикува коментар в социалната мрежа Фейсбук по повод ситуацията в Иран.

Политикът изрази остра позиция относно управлението в страната. „Който иска да види резултатите от диктатура в чист вид, да гледа събитията в Иран“, написа Денков в своя профил.

Според него случващото се е нагледен пример за всеки, който е на мнение, „че при диктатурите се живее по-добре“.

В края на своето обръщение народният представител заяви солидарност с гражданите на държавата: „Пълна подкрепа за иранския народ!“.