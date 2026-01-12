Норвегия е готова да предостави на Украйна „твърди гаранции за сигурност“

Норвегия е готова да допринесе и да се присъедини към предоставянето на твърди гаранции за сигурност на Украйна, за да се гарантира, че Украйна няма да остане без подкрепа след евентуално мирно споразумение. Това заяви министърът на външните работи на скандинавската страна Еспен Барт Ейде в Киев на съвместна пресконференция с първия дипломат на Украйна Андрий Сибиха, предава УНИАН.

Ейде потвърди, че страната му е готова да допринесе за предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.

„Ние силно подкрепяме твърдите гаранции за сигурност, които ще бъдат предоставени веднага след влизането в сила на прекратяването на огъня, защото не искаме просто прекратяване на огъня; искаме траен мир и Украйна не трябва да бъде оставяна сама след това. Норвегия отдавна подкрепя това и ние сме готови да допринесем“, подчерта Ейде.

В същото време, добави той, някои подробности все още трябва да бъдат изяснени, които „трябва да бъдат обсъдени не само помежду ни, но и между цялата международна общност – Европа, САЩ и Украйна“. Той добави:

„Но ние силно подкрепяме това и вярваме, че е необходима част от уреждането. И е важно за Украйна. Това е и важно послание към Русия, че Украйна няма да бъде оставена сама след прекратяването на огъня и потенциалния мир, и искаме да гарантираме, че мирът ще продължи във военно, икономическо и други отношения“.