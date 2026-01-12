NYT: Москва е била в координация с Вашингтон, руската ПВО във Венецуела дори не е работила при отвличането на Николас Мадуро

Закупените от Каракас модерни руски системи за противовъздушна отбрана дори не са били свързани с радар, когато американски хеликоптери са долетели, за да отвлекат президента Николас Мадуро. Москва може би е позволила военното ѝ оборудване във Венецуела да стане неизползваемо, за да избегне по-широк конфликт с Вашингтон. Ако венецуелските военни бяха свалили американски самолет, Кремъл щеше да се сблъска със сериозен отговор, пише The ​​New York Times, позовавайки се на двама бивши американски служители.

- Реклама -

Венецуела помпозно обяви закупуването на ракетни системи С-300 и Бук през 2009 г. на фона на напрежението с Вашингтон. Тогавашният лидер Уго Чавес твърдеше, че това е възпиращ фактор за американската агресия. Венецуела обаче не е била в състояние да поддържа тези системи, което е оставило въздушното й пространство уязвимо по време на операцията на САЩ в началото на януари. Страната често е нямала резервни части и техническа експертиза за поддръжка или експлоатация на руска военна техника.

Освен това, анализ на снимки, видеоклипове и сателитни изображения, извършен от журналисти, разкри, че някои компоненти на противовъздушната отбрана все още са били на склад по време на атаката, а не са били в експлоатация. Това показва, че въпреки месеците предупреждения Венецуела е била неподготвена за американското нахлуване.

По този начин, некомпетентността на венецуелските военни е изиграла значителна роля за успеха на САЩ. Според бивши служители и анализатори, много рекламираните системи за противовъздушна отбрана всъщност не са били в експлоатация, когато американските войски са влезли в небето над венецуелската столица, и може би са били извън експлоатация от години. Но този провал е споделен и от руснаците, които е трябвало да гарантират, че системите са напълно оперативни и да помогнат за поддръжката им.

Свалянето на Мадуро е удар по руското влияние в Латинска Америка. През последните 15 години Москва постепенно затвърди присъствието си в региона, увеличавайки продажбите на оръжие и изграждайки нови съюзи. Но съюзът с Венецуела вероятно не е бил толкова силен, колкото го представяха Москва и Каракас. Фиона Гил, която отговаряше за Русия и Европа в Съвета за национална сигурност по време на първата администрация на Тръмп, казва, че Русия е сигнализирала на САЩ, че е готова да предаде Венецуела, ако на Русия бъде дадена пълна свобода в Украйна.

„Мисля, че престижът на Русия ще бъде доста опетнен след тази криза. Те не се появиха, когато Венецуела имаше нужда от тях. Оказаха се като хартиен тигър“, казва Брайън Наранхо, който е бил заместник-ръководител на мисията в посолството на САЩ в Каракас от 2014 до 2018 г.

Според анализа на журналистите, американците са се насочили предимно към местата, където са били разположени „Буковете“. На едно място складове, съдържащи компоненти на ракетната система „Бук“, са били унищожени от американски самолети още преди да бъдат разположени, което демонстрира липсата на готовност на венецуелските военни за операцията на САЩ. Унищожени руски ракетни установки са били заснети на видео в градовете Ла Гуайра и Катия ла Мар, както и във военновъздушните бази Ла Карлота и Игероте.

„На много нива руснаците просто се опитваха да ни раздразнят с присъствието си във Венецуела. Русия се опитва да демонстрира, че все още има стратегическо влияние по света. [Но способността на Путин] да влезе в задния ни двор и да ни раздразни не води до реална конфронтация с нас“, казва дипломатът Наранхо, бивш заместник-посланик в посолството на САЩ в Каракас.