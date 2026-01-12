Обединеното кралство стартира проект „Nightfall“ за разработване на нови балистични ракети с голям обсег за Украйна

Обединеното кралство стартира проект „Nightfall“ – конкурс за бързото разработване на нови балистични ракети с голям обсег за Украйна, които могат да поразяват цели дълбоко зад вражеските линии.

Това съобщава раздаден материал на британското Министерство на отбраната, предоставен на „Киев Индипендънт“.

Съобщението идва след неотдавнашното посещение на британския министър на отбраната Джон Хийли в Украйна, което съвпадна с масирана руска ракетна и дронова атака срещу Киев и други градове на 8–9 януари. По време на удара Русия изстреля балистична ракета „Орешник“ срещу Западна Украйна, само на 60 км от полската граница.

Атаката с „Орешник“ срещу Лвовска област беше извършена, докато Хийли пътуваше през региона на път за Киев.

„Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога около Лвов по време на пътуването ни към Киев – това беше сериозен момент и ясно напомняне за баража от дронове и ракети, които поразяват украинците при минусови температури“, заяви Хийли.

Украйна многократно е подчертавала необходимостта да засили способността си да поразява руски военни обекти и енергийна инфраструктура с оръжия с голям обсег, с цел да увеличи икономическата цена на войната за Москва и едновременно с това да укрепи собствената си система за противовъздушна отбрана срещу руските удари по украинската електропреносна мрежа.

„Няма да търпим това, затова сме решени да предоставим най-модерните оръжия в ръцете на украинците, докато те се защитават“, каза министърът.

Ракетите „Nightfall“ ще носят бойна глава от 200 килограма и ще имат обсег над 500 километра, съобщи министерството. Наземно изстрелваните ракети са проектирани да бъдат пускани в бърза последователност и след това незабавно изтегляни, което ще даде на Украйна възможност да поразява високостойностни цели, преди руските сили да могат да реагират.

Производственият капацитет е 10 ракети месечно, като максималната цена е 1,07 милиона долара за брой.

Проект „Nightfall“ има за цел да предостави на три индустриални екипа договори за разработка на стойност 12 милиона долара за производството на първите три ракети за изпитателни стрелби в рамките на една година. Предложения ще се приемат до началото на февруари, като целта е договорите да бъдат възложени през март 2026 г.