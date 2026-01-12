НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Обединеното кралство стартира проект „Nightfall“ за разработване на нови балистични ракети с голям обсег за Украйна

          0
          3
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Обединеното кралство стартира проект „Nightfall“ – конкурс за бързото разработване на нови балистични ракети с голям обсег за Украйна, които могат да поразяват цели дълбоко зад вражеските линии.

          - Реклама -

          Това съобщава раздаден материал на британското Министерство на отбраната, предоставен на „Киев Индипендънт“.

          Съобщението идва след неотдавнашното посещение на британския министър на отбраната Джон Хийли в Украйна, което съвпадна с масирана руска ракетна и дронова атака срещу Киев и други градове на 8–9 януари. По време на удара Русия изстреля балистична ракета „Орешник“ срещу Западна Украйна, само на 60 км от полската граница.

          Атаката с „Орешник“ срещу Лвовска област беше извършена, докато Хийли пътуваше през региона на път за Киев.

          „Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога около Лвов по време на пътуването ни към Киев – това беше сериозен момент и ясно напомняне за баража от дронове и ракети, които поразяват украинците при минусови температури“, заяви Хийли.

          Украйна многократно е подчертавала необходимостта да засили способността си да поразява руски военни обекти и енергийна инфраструктура с оръжия с голям обсег, с цел да увеличи икономическата цена на войната за Москва и едновременно с това да укрепи собствената си система за противовъздушна отбрана срещу руските удари по украинската електропреносна мрежа.

          „Няма да търпим това, затова сме решени да предоставим най-модерните оръжия в ръцете на украинците, докато те се защитават“, каза министърът.

          Ракетите „Nightfall“ ще носят бойна глава от 200 килограма и ще имат обсег над 500 километра, съобщи министерството. Наземно изстрелваните ракети са проектирани да бъдат пускани в бърза последователност и след това незабавно изтегляни, което ще даде на Украйна възможност да поразява високостойностни цели, преди руските сили да могат да реагират.

          Производственият капацитет е 10 ракети месечно, като максималната цена е 1,07 милиона долара за брой.

          Проект „Nightfall“ има за цел да предостави на три индустриални екипа договори за разработка на стойност 12 милиона долара за производството на първите три ракети за изпитателни стрелби в рамките на една година. Предложения ще се приемат до началото на февруари, като целта е договорите да бъдат възложени през март 2026 г.

          Обединеното кралство стартира проект „Nightfall“ – конкурс за бързото разработване на нови балистични ракети с голям обсег за Украйна, които могат да поразяват цели дълбоко зад вражеските линии.

          - Реклама -

          Това съобщава раздаден материал на британското Министерство на отбраната, предоставен на „Киев Индипендънт“.

          Съобщението идва след неотдавнашното посещение на британския министър на отбраната Джон Хийли в Украйна, което съвпадна с масирана руска ракетна и дронова атака срещу Киев и други градове на 8–9 януари. По време на удара Русия изстреля балистична ракета „Орешник“ срещу Западна Украйна, само на 60 км от полската граница.

          Атаката с „Орешник“ срещу Лвовска област беше извършена, докато Хийли пътуваше през региона на път за Киев.

          „Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога около Лвов по време на пътуването ни към Киев – това беше сериозен момент и ясно напомняне за баража от дронове и ракети, които поразяват украинците при минусови температури“, заяви Хийли.

          Украйна многократно е подчертавала необходимостта да засили способността си да поразява руски военни обекти и енергийна инфраструктура с оръжия с голям обсег, с цел да увеличи икономическата цена на войната за Москва и едновременно с това да укрепи собствената си система за противовъздушна отбрана срещу руските удари по украинската електропреносна мрежа.

          „Няма да търпим това, затова сме решени да предоставим най-модерните оръжия в ръцете на украинците, докато те се защитават“, каза министърът.

          Ракетите „Nightfall“ ще носят бойна глава от 200 килограма и ще имат обсег над 500 километра, съобщи министерството. Наземно изстрелваните ракети са проектирани да бъдат пускани в бърза последователност и след това незабавно изтегляни, което ще даде на Украйна възможност да поразява високостойностни цели, преди руските сили да могат да реагират.

          Производственият капацитет е 10 ракети месечно, като максималната цена е 1,07 милиона долара за брой.

          Проект „Nightfall“ има за цел да предостави на три индустриални екипа договори за разработка на стойност 12 милиона долара за производството на първите три ракети за изпитателни стрелби в рамките на една година. Предложения ще се приемат до началото на февруари, като целта е договорите да бъдат възложени през март 2026 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп призова Куба да „сключи сделка“, докато засилва санкциите след свалянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Куба „да сключи сделка“ в най-скоро време. Републиканецът се зарече да прекрати всички доставки на петрол и финансови...
          Политика

          Зеленски: Русия възпроизвежда фашизма от XX век

          Красимир Попов -
          Пълномащабната война на Русия срещу Украйна навлезе в своя 1 418-и ден на 11 януари — същият брой дни, в които нацистка Германия е...
          Европа

          ЕС ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари, предаде АФП. На 9 януари ЕС...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions