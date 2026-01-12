Обрат с треньорския пост на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед преговаря усилено с Майкъл Карик за ролята на временен мениджър на клуба, като бившият полузащитник сега е фаворит за поста до края на сезона.

Очаква се днес да има още такива разговори с Карик и представителите му, след като в събота имаше среща между ръководството на Юнайтед и друг бивш кадър на клуба – Оле Гунар Солскяр.

От клуба се надяват да имат вече временен наставник до края на вторник след уволнението на Рубен Аморим на 6 януари, така че новият човек да изведе отбора на тренировка в сряда и да започне подготовка за градското дерби с Манчестър Сити на 17 януари.

Ман Юнайтед ще изиграе едва 40 мача този сезон – най-нисък брой от сезон 1914-15, насам, след като отпадна и от ФА Къп след загуба от Брайтън с 1:2. В двубоя с „чайките“ и при равенството 2:2 с Бърнли във Висшата лига край тъчлинията беше Дарън Флетчър.