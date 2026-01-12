Обявиха кога Левски и Лудогорец спорят за Суперкупата

Българската професионална футболна лига обяви началния час на мача за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Срещата ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Това ще бъде и първият официален мач в българския футбол за 2026 година.

Съвсем скоро се очаква организаторите от БПФЛ да съобщят подробности и около продажбата на билети за срещата в София.

Припомняме, че Лудогорец спечели требъл през миналия сезон, а Левски си осигури място в двубоя за Суперкупата с второто си място в първенството.