ОФИЦИАЛНО: Първият мандат е неуспешен, Желязков върна празна папка на Радев

Процедурата за съставяне на правителство в България започна с ГЕРБ, след като кабинетът „Желязков“ подаде оставка. Днес, кандидатът за министър-председател от ГЕРБ Росен Желязков официално върна празната папка за съставяне на кабинет, каквато бе и първоначалната заявка на партията.

„Най-добре ще е изборите да се проведат възможно най-скоро,“ заяви Желязков, посочвайки 29 март като подходяща дата за провеждане на предсрочния вот.

„Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести. Освен че свалихте напрежението, обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на българската Конституция, до влизането в роля на ново служебно правителство,“ подчерта от своя страна Радев. - Реклама -

Росен Желязков пое отговорността да продължи изпълнението на изискванията на Конституцията и да води страната през този период. Той отбеляза:

„Навършва се точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване Народното събрание да го гласува.“

Желязков подчерта, че правителството е свършило огромна по обем и значение работа и е изпълнило своите стратегически цели.

В следващите дни Румен Радев ще връчи мандата на ПП-ДБ, като процесът на съставяне на правителство продължава с втората политическа сила.