ОФИЦИАЛНО: Първият мандат е неуспешен, Желязков върна празна папка на Радев

Процедурата за съставяне на правителство в България започна с ГЕРБ, след като кабинетът „Желязков“ подаде оставка. Днес, кандидатът за министър-председател от ГЕРБ Росен Желязков официално върна празната папка за съставяне на кабинет, каквато бе и първоначалната заявка на партията.
Росен Желязков пое отговорността да продължи изпълнението на изискванията на Конституцията и да води страната през този период. Той отбеляза:
Желязков подчерта, че правителството е свършило огромна по обем и значение работа и е изпълнило своите стратегически цели.
В следващите дни Румен Радев ще връчи мандата на ПП-ДБ, като процесът на съставяне на правителство продължава с втората политическа сила.
