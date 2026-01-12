НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ОФИЦИАЛНО: Варна е първата област в грипна епидемия

          0
          90
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки поради увеличеното разпространение на грип и остри респираторни заболявания. Мярката беше обсъдена и одобрена на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, и съгласувана с Главния държавен здравен инспектор.

          - Реклама -

          Причината за предприетите мерки е регистрираното увеличаване на заболелите в град Варна през последната седмица, като броят на болните е достигнал 763 в отчетените лекарски практики. Общата заболяемост в областта е 239,38 на 10 000 души население.

          Д-р Атанас Мангъров пред Евроком: Две деца бяха с грипен енцефалит този сезон, но грипът не протича тежко Д-р Атанас Мангъров пред Евроком: Две деца бяха с грипен енцефалит този сезон, но грипът не протича тежко

          От 14 до 20 януари 2026 г. включително на територията на Варненска област се въвеждат следните временни мерки:

          • Преустановяване на присъствието в училищата, както и на групови и извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия.
          • В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.
          • Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за социални услуги.
          • Временно се прекратяват профилактичните прегледи и задължителните имунизации.

          Противоепидемичните мерки ще се преразглеждат в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в областта.

          Министерството на здравеопазването препоръчва носенето на защитни маски на закрити обществени места, включително в обществени транспортни средства, лечебни заведения, аптеки и търговски обекти, като мярка за ограничаване на разпространението на грип и ОРЗ.

          Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки поради увеличеното разпространение на грип и остри респираторни заболявания. Мярката беше обсъдена и одобрена на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, и съгласувана с Главния държавен здравен инспектор.

          - Реклама -

          Причината за предприетите мерки е регистрираното увеличаване на заболелите в град Варна през последната седмица, като броят на болните е достигнал 763 в отчетените лекарски практики. Общата заболяемост в областта е 239,38 на 10 000 души население.

          Д-р Атанас Мангъров пред Евроком: Две деца бяха с грипен енцефалит този сезон, но грипът не протича тежко Д-р Атанас Мангъров пред Евроком: Две деца бяха с грипен енцефалит този сезон, но грипът не протича тежко

          От 14 до 20 януари 2026 г. включително на територията на Варненска област се въвеждат следните временни мерки:

          • Преустановяване на присъствието в училищата, както и на групови и извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия.
          • В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.
          • Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за социални услуги.
          • Временно се прекратяват профилактичните прегледи и задължителните имунизации.

          Противоепидемичните мерки ще се преразглеждат в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в областта.

          Министерството на здравеопазването препоръчва носенето на защитни маски на закрити обществени места, включително в обществени транспортни средства, лечебни заведения, аптеки и търговски обекти, като мярка за ограничаване на разпространението на грип и ОРЗ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Млада жена в тежко състояние след тежка катастрофа край Перущица

          Дамяна Караджова -
          24-годишна жена е в тежко състояние след пътно произшествие, случило се снощи в района на Перущица.
          Политика

          Габриел Вълков: Бих се кандидатирал за председател на БСП

          Никола Павлов -
          Националният съвет на Българската социалистическа партия (БСП) обяви, че ще проведе конгрес на 7 и 8 февруари, на който ще бъде прекратен мандатът на...
          Политика

          Мая Манолова: БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов

          Златина Петкова -
          "БСП трябва да се покае за коалицията с Борисов. Добре е да се извини на своите избиратели за подчиненото поведение, в което поставиха лявата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions