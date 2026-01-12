ОФИЦИАЛНО: Варна е първата област в грипна епидемия

Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки поради увеличеното разпространение на грип и остри респираторни заболявания. Мярката беше обсъдена и одобрена на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, и съгласувана с Главния държавен здравен инспектор.

- Реклама -

Причината за предприетите мерки е регистрираното увеличаване на заболелите в град Варна през последната седмица, като броят на болните е достигнал 763 в отчетените лекарски практики. Общата заболяемост в областта е 239,38 на 10 000 души население.

От 14 до 20 януари 2026 г. включително на територията на Варненска област се въвеждат следните временни мерки:

Преустановяване на присъствието в училищата, както и на групови и извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия.

В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за социални услуги.

Временно се прекратяват профилактичните прегледи и задължителните имунизации.

Противоепидемичните мерки ще се преразглеждат в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в областта.

Министерството на здравеопазването препоръчва носенето на защитни маски на закрити обществени места, включително в обществени транспортни средства, лечебни заведения, аптеки и търговски обекти, като мярка за ограничаване на разпространението на грип и ОРЗ.