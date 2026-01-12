Опасен надлез в Сливенско изисква спешен ремонт

Експерти алармираха за опасния надлез в района на село Гавраилово, разположен на Подбалканския път София–Бургас, който е повреден от товарни автомобили с извънгабаритни товари. Според Европейския център за транспортни политики, това е довело до разбиване на част от гредите и скъсване на арматурата. Въпреки извършените временни ремонти, включващи полагане на мрежи за асфалт, те не дават ефективност.

- Реклама -

Автоекспертът Диана Русинова подчерта, че съоръжението спешно трябва да се ремонтира:

„Това, което следва, е авариен ремонт и то в най-спешен порядък или ограничаване на преминаването отгоре, както и сериозен контрол на извънгабаритните, които очевидно не се съобразяват, минават и унищожават съоръжението.“

Друг експерт от Центъра, Тодор Батков-син, съобщи за сигнали за паднала мазилка върху линейка:

„Преди няколко дни отново е имало откъснати елементи от арматурата, които са ги закачили няколко ТИР-а. Дори знам за един ирански ТИР, има го и видеото, гражданите ми го изпратиха като сигнал.“

Симеон Искренов също коментира, че широките фуги по горната част на съоръжението са сериозен проблем:

„Буквално отгоре, виждаме платното долу.“

Русинова обяви, че ще алармира АПИ и община Сливен, и ако те не започнат неотложния ремонт, ще заведат дело срещу държавата.