Опасен надлез в Сливенско изисква спешен ремонт

Експерти алармираха за опасния надлез в района на село Гавраилово, разположен на Подбалканския път София–Бургас, който е повреден от товарни автомобили с извънгабаритни товари. Според Европейския център за транспортни политики, това е довело до разбиване на част от гредите и скъсване на арматурата. Въпреки извършените временни ремонти, включващи полагане на мрежи за асфалт, те не дават ефективност.
Автоекспертът Диана Русинова подчерта, че съоръжението спешно трябва да се ремонтира:
Друг експерт от Центъра, Тодор Батков-син, съобщи за сигнали за паднала мазилка върху линейка:
Симеон Искренов също коментира, че широките фуги по горната част на съоръжението са сериозен проблем:
Русинова обяви, че ще алармира АПИ и община Сливен, и ако те не започнат неотложния ремонт, ще заведат дело срещу държавата.
МРРБ и АПИ къде са?! Нали те са „строителите“ на новия ред!