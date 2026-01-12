НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Орешник“ е изгорил пълно събрание на съчиненията на Ленин в Лвов

          0
          31
          Отломка от Орешник
          Отломка от Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която удари Лвов вечерта на 8 януари, е изгорила пълно събрание на съчиненията на Владимир Ленин в архив. Това съобщи Сергей „Флаш“ Бескрестнов, украински специалист по електронна война и комуникационни системи, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според него целта на удара не е била да причини големи щети. „Флаш“ обаче подчерта, че не може да коментира нищо преди официални източници. Бескрестнов смята, че атаката с „Орешник“ е била послание към Европа за възможностите и решителността на Русия. Ето защо, казва той, ракетата е била изстреляна по град в Западна Украйна.

          „За да добиете представа за енергията на поразяващите елементи на този удар, разгледайте този пример: той пробива две подови плочи и изгаря пълно събрание на съчиненията на Ленин в помещение (архива в мазето). Не се шегувам. Всички тези истории по руските канали за проникващи дълбоки удари на десетки метри в земята не са верни“, добавя „Флаш“.

          Руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която удари Лвов вечерта на 8 януари, е изгорила пълно събрание на съчиненията на Владимир Ленин в архив. Това съобщи Сергей „Флаш“ Бескрестнов, украински специалист по електронна война и комуникационни системи, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според него целта на удара не е била да причини големи щети. „Флаш“ обаче подчерта, че не може да коментира нищо преди официални източници. Бескрестнов смята, че атаката с „Орешник“ е била послание към Европа за възможностите и решителността на Русия. Ето защо, казва той, ракетата е била изстреляна по град в Западна Украйна.

          „За да добиете представа за енергията на поразяващите елементи на този удар, разгледайте този пример: той пробива две подови плочи и изгаря пълно събрание на съчиненията на Ленин в помещение (архива в мазето). Не се шегувам. Всички тези истории по руските канали за проникващи дълбоки удари на десетки метри в земята не са верни“, добавя „Флаш“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          NYT: Москва е била в координация с Вашингтон, руската ПВО във Венецуела дори не е работила при отвличането на Николас Мадуро

          Иван Христов -
          Закупените от Каракас модерни руски системи за противовъздушна отбрана дори не са били свързани с радар, когато американски хеликоптери са долетели, за да отвлекат...
          Война

          Комисията за национална сигурност на Върховната Рада не подкрепи оставката на Василий Малюк от СБУ

          Иван Христов -
          Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната Рада не подкрепи оставката на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк,...
          Война

          RUSI: Руската авиация се е засилила много по време на войната в Украйна, а НАТО не го разбира

          Иван Христов -
          По време на войната в Украйна руската авиация се е превърнала в по-сериозна заплаха за НАТО, но Западът погрешно я възприема като колос на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions