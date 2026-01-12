„Орешник“ е изгорил пълно събрание на съчиненията на Ленин в Лвов

Руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която удари Лвов вечерта на 8 януари, е изгорила пълно събрание на съчиненията на Владимир Ленин в архив. Това съобщи Сергей „Флаш“ Бескрестнов, украински специалист по електронна война и комуникационни системи, предава „Зеркало недели“.

Според него целта на удара не е била да причини големи щети. „Флаш“ обаче подчерта, че не може да коментира нищо преди официални източници. Бескрестнов смята, че атаката с „Орешник“ е била послание към Европа за възможностите и решителността на Русия. Ето защо, казва той, ракетата е била изстреляна по град в Западна Украйна.

„За да добиете представа за енергията на поразяващите елементи на този удар, разгледайте този пример: той пробива две подови плочи и изгаря пълно събрание на съчиненията на Ленин в помещение (архива в мазето). Не се шегувам. Всички тези истории по руските канали за проникващи дълбоки удари на десетки метри в земята не са верни“, добавя „Флаш“.