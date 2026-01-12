От последните минути: Има задържан за атаката срещу българското посолство в Скопие

Властите в Северна Македония арестуваха 54-годишния Ш.А., който е извършил вандалски акт, счупвайки стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие, съобщи кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Инцидентът е бил засечен чрез системата за видеонаблюдение на дипломатическата мисия, като служителят по сигурността е забелязал повредата в стъклото на входната врата. Веднага след получаването на сигнала, властите предприели мерки за установяване на извършителя. Мъжът е бил арестуван, а след документирането на случая ще бъде съставен съответен доклад.

Българското Министерство на външните работи осъди инцидента като „недопустимо посегателство“ срещу статута на дипломатическата мисия, подчертавайки, че това представлява грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Министерството призова компетентните власти в Северна Македония да предприемат незабавни действия за установяване на извършителя и гарантиране на сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имущество.

От Министерството на външните работи на Северна Македония осъдиха вандалския акт, като подчертаха, че подобни действия са неприемливи и противоречат на принципите на международното право и Виенската конвенция за дипломатическите отношения.