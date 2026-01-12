Отровиха 4 много редки птици в Котленския Балкан (СНИМКИ 18+)

Четири черни лешояда са открити мъртви в последните дни в България, като има съмнения за умишлено отравяне, съобщи Емилиян Стойнов от „Фонда за дивата флора и фауна“ (ФДФФ). По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда вече работят активно на терен.

Как се осъществява разследването

Птиците са били открити поетапно, като с помощта на GPS предаватели екипите успяват да локализират местата на загиналите лешояди. Отровата не действа мигновено и птиците не умират на мястото на примамката, а се придвижват към места, където обикновено нощуват или търсят вода, обясни Стойнов. Събирайки данни от предавателите, вече е установена приблизителната локация на отравянето. Все още предстои да се определи какви животни са били консумирани от лешоядите, чрез експертизи.

Умишленото отравяне и последствията

Според Стойнов, най-често такива случаи са резултат от умишлено залагане на отровни примамки, предназначени за хищници като чакали, вълци или безстопанствени кучета. Тази практика е абсолютно незаконна и наказуемa, но е много трудно да бъде доказана. Стойнов подчерта, че тя е крайно нехуманна и не подбира жертвите си, което увеличава риска за домашни животни и хора, които могат да пострадат от невидимата отрова.

Уязвимостта на лешоядите

Лешоядите са особено уязвими, тъй като са първи, които откриват мършата и се хранят на групи. Понякога цели колонии могат да пострадат от една примамка, заяви Стойнов. Той допълни, че без GPS устройствата такива инциденти често остават незабелязани.

Възстановяване на популацията на черния лешояд

Черният лешояд е напълно изчезнал като гнездящ вид в България, а възстановяването му започна през 2018 г. Първото успешно гнездене беше регистрирано през 2021 г. край Котел. В момента в страната има около 7-8 двойки и над 20 птици, като в районите на Котел и Сливенския Балкан живеят и над 120 белоглави лешояда.

Последствия от загубата на лешоядите

„Всяка загуба е сериозна – тя забавя успеха на програмата за възстановяване на популацията и подкопава доверието на нашите партньори от Западна Европа, които ни предоставят птици“, каза Стойнов.

Законодателни мерки и предизвикателства

Законът предвижда глоби над 10 хил. лева и наказателна отговорност, включително лишаване от свобода, за унищожаване на защитени видове и използване на отровни примамки. Въпреки това, доказването на престъпленията остава труден процес. Стойнов изрази надежда, че в този случай става дума за неумишлено действие, а не за целенасочено отравяне, но добави, че има и случаи на директно застрелване на лешояди, което показва умишлени посегателства.