НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Папа Лъв XIV се срещна с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо

          0
          21
          папа
          папа
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Папа Лъв XIV проведе среща с Мария Корина Мачадо, венецуелски опозиционен лидер и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г., съобщиха от Ватикана. Все още няма подробности относно темата на разговора или конкретните обсъждани въпроси.

          - Реклама -
          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с призив за мир Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с призив за мир

          Тази среща е част от програмата на папата за деня. Папа Лъв XIV, който е първият папа, роден в САЩ, отново призова за гарантиране на независимостта на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро, което бе извършено по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня „Ройтерс“.

          Папа Лъв XIV проведе среща с Мария Корина Мачадо, венецуелски опозиционен лидер и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г., съобщиха от Ватикана. Все още няма подробности относно темата на разговора или конкретните обсъждани въпроси.

          - Реклама -
          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с призив за мир Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с призив за мир

          Тази среща е част от програмата на папата за деня. Папа Лъв XIV, който е първият папа, роден в САЩ, отново призова за гарантиране на независимостта на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро, което бе извършено по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня „Ройтерс“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Споделен доклад от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

          Пола Жекова -
          Mъж, който твърди, че е бил свидетел на операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявява, че САЩ са използвали звукови...
          Любопитно

          Златни глобуси 2026: Звездите на Холивуд доминират на церемонията

          Дамяна Караджова -
          Много звезди от света на киното и телевизията преминаха по червения килим на тазгодишните Златни глобуси
          Политика

          Джеф Ландри обвинява Дания в окупация на Гренландия

          Георги Петров -
          Джеф Ландри, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, отправи обвинения към Дания за окупация на Гренландия след Втората световна война. Според Ландри,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions