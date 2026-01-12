Папа Лъв XIV се срещна с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо

Папа Лъв XIV проведе среща с Мария Корина Мачадо, венецуелски опозиционен лидер и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г., съобщиха от Ватикана. Все още няма подробности относно темата на разговора или конкретните обсъждани въпроси.

Тази среща е част от програмата на папата за деня. Папа Лъв XIV, който е първият папа, роден в САЩ, отново призова за гарантиране на независимостта на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро, което бе извършено по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня „Ройтерс“.