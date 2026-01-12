НА ЖИВО
          Пътищата на Реал Мадрид и Шаби Алонсо се разделиха след поражението от Барселона

          На този етап "белите" ще бъдат водени от Алваро Арбелоа

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Реал Мадрид се разделя досегашния треньор на тима Шаби Алонсо, обявиха официално от клуба. Така престоят на бившия халф приключва безславно след по-малко от един сезон начело на отбора. Раздялата идва ден след поражението от Барселона във финала за Суперкупата на Испания с 2:3 в Саудитска Арабия. 

          „Реал Мадрид обявява, че по взаимно съгласие между клуба и Шаби Алонсо е решено той да прекрати работата си като треньор на първия отбор. Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал и винаги е въплъщавал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом. Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и всеотдайността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им“ – съобщиха официално от пресслужбата на Реал.

          На този етап Реал Мадрид ще бъде воден от Алваро Арбелоа. До момента бившият испански национал беше начело на втория състав на „белите“. Цялата му кариера на треньор до момента преминава в академията на столичани.

          Като футболист Арбелоа има осем сезона на стадион „Сянтяго Бернабеу“, в които изиграва 238 мача, печелейки титлата в Примера дивисион, купата на Испания, Суперкупата на страната, два пъти Шампионската лига и Световното клубно първенство.

          - Реклама -

