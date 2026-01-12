Петър Янков: Студът у нас ще продължи три дни, предстои затопляне в сряда

„Студът у нас ще продължи три дни, предстои затопляне в сряда.“

Това каза синоптикът Петър Янков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Синоптикът коментира т.нар „Черен лед“. Той обясни, че това е характерно замръзване на пътната настилка, което ще наблюдаваме през следващите няколко дни у нас. Най-много щяло да се среща северно от пътните наклони и в планинските части.

„В началото на годината преживяхме едно настъпване на пролетта с температури между 15-17 градуса в крайните южни райони“, каза още гостът.

Янков обясни, че е възможно утре да се стигне до слаб снеговалеж в района на Добруджа. Той допълни, че от запад се задават дъждовни облаци, но страната ни няма да бъде засегната от тях.