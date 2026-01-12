Настоящото ръководство на ЕС не може да намери своето място в променящия се свят и се стреми да разпали война срещу Русия. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто след среща в Будапеща с Ремигиюс Жемайтайтис, лидер на литовската дясна партия „Зора на Неман“.

Той заяви, че с завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ и възхода на десните партии по целия свят, в международната политика настъпват фундаментални промени. „В този нов световен ред Европа сякаш не може да намери своето място, а Брюксел е напълно изолиран. Следователно Европейският съюз е загубил доминиращата си роля както в световната политика, така и в световната икономическа система“, казва външният министър.

Според него „Брюксел иска да разпали война“ срещу Русия, докато двете европейски ядрени сили – Великобритания и Франция – са решили да изпратят войските си в Украйна. „Брюксел използва санкции, за да изгради европейска военна икономика. Иска да приема мигранти и да разпространява полово безумие в цяла Европа, което преобръща хилядолетните естествени закони на живота“, смята Сиярто.

„От друга страна, ние, патриотите, искаме мир, а не война. Искаме мирни преговори, а не изпращане на войници в Украйна. Искаме сигурност, а не мигранти, и подкрепяме семействата, а не половото безумие“, казва външният министър, изброявайки политическите позиции на унгарското правителство и управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз. Последната в момента се бори с опозиционната партия Тиса, която се радва на подкрепата на лидерите на ЕС. Парламентарните избори в Унгария са насрочени за април.

Сиярто заяви, че западноевропейските политици „искат да наложат на унгарския народ марионетно правителство, което ще бъде пробрюкселско и проукраинско“. В тази връзка министърът смята, че е необходимо да се даде отпор на „войнствения мейнстрийм в Брюксел“. Според него „само голям европейски патриотичен обрат може да промени ситуацията“.