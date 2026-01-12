НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Петер Сиярто: ЕС не може да намери своето място в зараждащия се нов световен ред и иска да разпали война с Русия

          0
          28
          Петер Сиярто
          Петер Сиярто
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Настоящото ръководство на ЕС не може да намери своето място в променящия се свят и се стреми да разпали война срещу Русия. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто след среща в Будапеща с Ремигиюс Жемайтайтис, лидер на литовската дясна партия „Зора на Неман“.

          - Реклама -

          Той заяви, че с завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ и възхода на десните партии по целия свят, в международната политика настъпват фундаментални промени. „В този нов световен ред Европа сякаш не може да намери своето място, а Брюксел е напълно изолиран. Следователно Европейският съюз е загубил доминиращата си роля както в световната политика, така и в световната икономическа система“, казва външният министър.

          Според него „Брюксел иска да разпали война“ срещу Русия, докато двете европейски ядрени сили – Великобритания и Франция – са решили да изпратят войските си в Украйна. „Брюксел използва санкции, за да изгради европейска военна икономика. Иска да приема мигранти и да разпространява полово безумие в цяла Европа, което преобръща хилядолетните естествени закони на живота“, смята Сиярто.

          „От друга страна, ние, патриотите, искаме мир, а не война. Искаме мирни преговори, а не изпращане на войници в Украйна. Искаме сигурност, а не мигранти, и подкрепяме семействата, а не половото безумие“, казва външният министър, изброявайки политическите позиции на унгарското правителство и управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз. Последната в момента се бори с опозиционната партия Тиса, която се радва на подкрепата на лидерите на ЕС. Парламентарните избори в Унгария са насрочени за април.

          Сиярто заяви, че западноевропейските политици „искат да наложат на унгарския народ марионетно правителство, което ще бъде пробрюкселско и проукраинско“. В тази връзка министърът смята, че е необходимо да се даде отпор на „войнствения мейнстрийм в Брюксел“. Според него „само голям европейски патриотичен обрат може да промени ситуацията“.

          Настоящото ръководство на ЕС не може да намери своето място в променящия се свят и се стреми да разпали война срещу Русия. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто след среща в Будапеща с Ремигиюс Жемайтайтис, лидер на литовската дясна партия „Зора на Неман“.

          - Реклама -

          Той заяви, че с завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ и възхода на десните партии по целия свят, в международната политика настъпват фундаментални промени. „В този нов световен ред Европа сякаш не може да намери своето място, а Брюксел е напълно изолиран. Следователно Европейският съюз е загубил доминиращата си роля както в световната политика, така и в световната икономическа система“, казва външният министър.

          Според него „Брюксел иска да разпали война“ срещу Русия, докато двете европейски ядрени сили – Великобритания и Франция – са решили да изпратят войските си в Украйна. „Брюксел използва санкции, за да изгради европейска военна икономика. Иска да приема мигранти и да разпространява полово безумие в цяла Европа, което преобръща хилядолетните естествени закони на живота“, смята Сиярто.

          „От друга страна, ние, патриотите, искаме мир, а не война. Искаме мирни преговори, а не изпращане на войници в Украйна. Искаме сигурност, а не мигранти, и подкрепяме семействата, а не половото безумие“, казва външният министър, изброявайки политическите позиции на унгарското правителство и управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз. Последната в момента се бори с опозиционната партия Тиса, която се радва на подкрепата на лидерите на ЕС. Парламентарните избори в Унгария са насрочени за април.

          Сиярто заяви, че западноевропейските политици „искат да наложат на унгарския народ марионетно правителство, което ще бъде пробрюкселско и проукраинско“. В тази връзка министърът смята, че е необходимо да се даде отпор на „войнствения мейнстрийм в Брюксел“. Според него „само голям европейски патриотичен обрат може да промени ситуацията“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Reuters: Отвличането на Мадуро демонстрира ограничените възможности на Китай

          Иван Христов -
          Отвличането на Николас Мадуро е разкрило ограничените възможности на Китай, пише Reuters. Изданието, позовавайки се на източници, твърди, че една от целите на американската...
          Крими

          Дете нападна с нож учител и съученик в Киев, подозират руско влияние

          Никола Павлов -
          14-годишен ученик от Киев рани учител и съученик в местно училище, съобщиха от украинската прокуратура. Според разследващите, извършителят също е ранен и е задържан....
          Политика

          ЕС обсъжда създаването на 100-хилядна армия, докато САЩ разработват нова ракета за HIMARS

          Георги Петров -
          Европейският комисар по отбрана и космическо пространство Андриус Кубилиус постави на дневен ред критични въпроси относно бъдещето на сигурността на Европа. В центъра на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions