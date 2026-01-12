НА ЖИВО
          Полицията във Видин разследва серия кражби на дизел и опит за източване на гориво

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служители на Областната дирекция на МВР във Видин работят по разкриването на две кражби и един опит за незаконно отнемане на дизелово гориво от тежкотоварни автомобили. Престъпленията са извършени в рамките на почивните дни в региона.

          На 9 януари, около 20:50 часа, органите на реда са получили сигнал за кражба на приблизително 550 литра нафта. Горивото е било източено от резервоарите на влекач и прикачено към него хладилно полуремарке, докато композицията е била спряна на отбивка край село Срацимирово. След като установил липсата, шофьорът се е придвижил до паркинг на бензиностанция преди град Видин. Дежурна оперативна група е извършила огледи както на мястото на посегателството, така и на превозното средство.

          Вторият случай е регистриран в интервала между 21:30 часа на 10 януари и 8:00 часа на 11 януари. Неизвестен извършител е отнел около 180 литра дизел от резервоара на полуремарке, част от товарна композиция, паркирана на изхода на бензиностанция в района на град Дунавци. Полицията е извършила оглед на местопроизшествието.

          В Районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство за опит за кражба, станал на 9 януари около 1:00 часа през нощта. Полицейски патрул е предотвратил източване на гориво от камион, намиращ се в района на бензиностанция в село Ружинци. От мястото са иззети шест пластмасови туби, маркуч и лек автомобил с врачанска регистрация. В хода на разследването, по-късно същия ден, са задържани трима мъже от село Гара Орешец на възраст 17, 20 и 43 години. За случая е уведомена Районна прокуратура – Видин.

          През изминалата 2025 г. на територията на област Видин са регистрирани общо 15 случая на източване на гориво от камиони. В края на ноември бе установен извършител, източил дизел от товарен автомобил със софийска регистрация в местността „Белски стан“ в землището на село Бела.

