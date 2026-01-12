Пред Международния съд на ООН: Започва историческо дело за геноцид

В най-висшия съд на ООН започна знаково дело, в което Мианма е обвинена в извършване на геноцид срещу мюсюлманското малцинство рохингите. Това е първото дело за геноцид, което Международният съд на ООН (МС) ще разгледа през последните десет години.

- Реклама -

Последствия извън Мианма

Изходът от делото има потенциални последици не само за Мианма, но и за други подобни казуси. Сред тях е делото, заведено от Южна Африка срещу Израел за действията му в ивицата Газа. Според експерти, този процес може да създаде важни прецеденти за дефиницията на геноцид, начините за доказването му и възможността за компенсация на жертвите.

Дело заведено от Гамбия

Делото бе заведено през 2019 г. от Гамбия, страна, в която преобладава мюсюлманското население. Той е свързан с военната офанзива на Мианма през 2017 г., която доведе до бягството на над 730 000 рохинги в съседен Бангладеш. Множество свидетелства от бежанците описват убийства, масови изнасилвания и палежи на техните домове. Според разследванията на ООН, военната операция през 2017 г. съдържала действия, които могат да се класифицират като геноцид.

Декларации от жертви на геноцид

Жертви на насилието, които се намират в Хага за изслушванията, изразиха надежда, че съдебният процес ще донесе справедливост. Юсуф Али, един от тях, сподели:

„Надяваме се на положителен резултат, който ще докаже пред света, че Мианма е извършила геноцид, че ние сме негови жертви и заслужаваме справедливост“.

Мианма отхвърля обвиненията

Властите в Мианма категорично отхвърлят обвиненията за геноцид, като твърдят, че военната офанзива е била законна кампания срещу тероризма, отговор на нападения на въоръжени мюсюлмански групи.

Позицията на Аун Сан Су Чжи

По време на предварителни изслушвания през 2019 г., тогавашната лидерка на Мианма, Аун Сан Су Чжи, отхвърли обвиненията на Гамбия, наричайки ги „непълни и подвеждащи“.

Закрити изслушвания и очаквания

Тези изслушвания са първият път, в който рохинги – жертви на предполагаеми зверства, ще дадат показания пред международен съд. Поради чувствителността на предоставената информация, заседанията ще бъдат закрити за обществеността и медиите. Изслушванията се очаква да продължат три седмици.