Престолонаследникът на Иран призова Тръмп „да обезглави змията завинаги“

Реза Пахлави, син на сваления шах на Иран и представител на иранската опозиция в изгнание, подкрепи американската намеса в подкрепа на масовото протестно движение срещу правителството на страната, съобщава The New York Times.

В интервю пред Fox News той подчерта, че протестиращите са окуражени от изявленията на Доналд Тръмп за възможността за военен удар срещу иранското правителство, ако демонстрациите бъдат брутално потушени.

По време на интервюто Пахлави се обърна към Тръмп: „Те знаят, че няма да ги изоставиш, както се случи в миналото. Ето защо имат надежда – защото вярват, че ще ги подкрепиш“. Той също така подчерта, че „змията трябва да бъде обезглавена веднъж завинаги, за да не заплашва вече интересите на иранците, американците и региона“.

Пахлави, който живее в изгнание от 1979 г., се превърна в обединителна фигура за защитниците на промяната в Иран. Анализатори твърдят, че той е набрал популярност в страната през последните години, въпреки противоречията около възстановяването на монархията.

Настоящите протести започнаха след рязкото сриване на иранския риал и бързо ескалираха в масови демонстрации, изискващи оставката на аятолах Али Хаменей. Лозунгите на демонстрантите включват призиви за подкрепа на семейство Пахлави. Според ирански организации за правата на човека, няколкостотин души са загинали през последните две седмици.

Междувременно губернаторът на Техеран Мохамад Садег Мотамедиян заяви, че протестите в Иран са утихнали от пика им на 8 януари. Иранските власти са задържали няколко лидери на протестите.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви, че извършителите на въоръжените погроми се опитват да провокират граждански вълнения и чуждестранна намеса.

Вариантите, които се разглеждат от президента на Белия дом Доналд Тръмп, включват целенасочени удари и кибератаки в Иран.