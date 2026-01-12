След като днес ГЕРБ върнаха неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, а от ПП-ДБ дадоха заявка да процедират по същия начин с втория, погледът се насочва към третата папка. В студиото на Телевизия Евроком, в разговор с главния редактор Катя Илиева, политологът проф. Мария Пиргова коментира актуалната политическа ситуация и възможностите пред 51-вото Народно събрание.

Според проф. Пиргова третият мандат е „може би последният опит за този парламент да направи нещо и да отложи изборите“. Тя изрази надежда, че ситуацията не е напълно загубена и все още има интрига около връчването на третата папка от президента Румен Радев. На въпрос дали държавният глава ще потърси партньорство при избора на мандатоносител, анализаторът отговори утвърдително, подчертавайки, че БСП остава най-самостоятелната опция сред останалите партии.

„Аз бих искала те да я получат, да“, заяви Пиргова относно възможността социалистите да вземат третия мандат. Тя аргументира позицията си с мнението, че бързите предсрочни избори не са добро решение и няма да доведат до съществена промяна. Според нея е необходимо време за реакция спрямо външни ситуации и подготовка за влизането на еврото.

Политологът бе изключително критична към настоящия управленски модел, който тя определи като „модела Борисов-Пеевски“. Според нея, спадът в доверието, регистриран от социологическите агенции, не притеснява лидерите на ГЕРБ и ДПС.

„Тях това не ги вълнува особено. За тях проблем е да могат да направят избори по същия избирателен закон, да могат да пазаруват, да могат да разчитат на корпоративен вот и както досега са си правили, да си стегнат кметовете, да рекетират бизнеса и така“, коментира Пиргова.

Основна тема в разговора бе и вътрешното състояние на БСП. Професорът изтъкна необходимостта от кардинални промени в лявото пространство, включително отстраняване на настоящото ръководство в лицето на Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Изпълнителното бюро.

„Социалистическата партия трябва да покаже, че се променя, иначе тя загива, нали пленена от политиките на Пеевски и на Борисов“, категорична бе тя. Относно спряганото име на Крум Зарков за лидер, Пиргова го определи като „добър вариант“, но изрази скептицизъм, че ще бъде избран, тъй като „той не е апаратен човек“ и няма вътрешна коалиция.

По повод днешното изказване на Бойко Борисов във Фейсбук, че зад протестите стоят „контрабандисти и дедесари“, Мария Пиргова заяви, че лидерът на ГЕРБ „просто хвърля кал по протестите“. Според нея думите му са „90% лъжа“ и целят единствено публичност.

В края на разговора бе засегната темата за евентуален политически проект на президента Румен Радев. Пиргова отбеляза, че очакването се износва от поведението на самия президент, който дава надежди, но не ги изпълнява. „Този проект не трябва да разчита на втори избори през тази година“, заключи тя, изразявайки съмнение в правилната посока на анализите на президентския екип.