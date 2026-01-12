НА ЖИВО
          Прокуратурата задържа мъж за насилие над жена на спирка в кв. „Левски В"

          Георги Петров
          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж за нанесена телесна повреда на партньорката му. Инцидентът се е разиграл на публично място в столицата.

          На 10 януари 2026 г., около 13:50 часа, на спирка на градския транспорт в столичния жилищен комплекс „Левски В“, обвиняемият с инициали И.С. е нападнал М.Б., с която живее на семейни начала. Мъжът хванал жертвата с ръце за врата, опитвайки се да я души, след което я ударил с глава в областта на челото.

          Вследствие на физическата агресия на жената е причинена лека телесна повреда. Разследващите са квалифицирали деянието като извършено в условията на домашно насилие.

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, във връзка с чл. 130, ал.2 от Наказателния кодекс, което предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор И.С. е задържан за срок до 72 часа.

          На 10 януари 2026 г., около 13:50 часа, на спирка на градския транспорт в столичния жилищен комплекс „Левски В", обвиняемият с инициали И.С. е нападнал М.Б., с която живее на семейни начала. Мъжът хванал жертвата с ръце за врата, опитвайки се да я души, след което я ударил с глава в областта на челото.

          Вследствие на физическата агресия на жената е причинена лека телесна повреда. Разследващите са квалифицирали деянието като извършено в условията на домашно насилие.

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, във връзка с чл. 130, ал.2 от Наказателния кодекс, което предвижда наказание „лишаване от свобода". С постановление на наблюдаващ прокурор И.С. е задържан за срок до 72 часа.

