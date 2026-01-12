НА ЖИВО
          Протестиращи в София искат оставката на кмета Васил Терзиев

          Снимка: БГНЕС
          Стотици граждани се събраха пред Столична община (СО), изразявайки недоволството си и изисквайки оставката на кмета Васил Терзиев. Протестът беше насочен срещу цялостното управление на Терзиев, като основните оплаквания включват кризата с боклука и редица неосъществени обещания на кмета.

          „2 години го търпим – вече чашата преля. Като започнем от незаконното разчертаване на „Патриарха“ и бул. „Витоша“, след това стигнем до опита за двойно и незаконно увеличение на синя и зелена зона, но съдът го спря – все още имаме късмет някакъв. След това кризата с боклука – вече тук става нагъл, нищо не предприема,“ заяви протестиращият Димитър.

          Той допълни, че ситуацията в града става все по-напрегната с всеки нов скандал, като посочи инциденти като паднали дървета в детски градини и убийство на „Витоша“, при което кметът не е взел необходимите мерки.

          Камелия Кирилова, организатор на протеста, също изрази критики към кмета, заявявайки, че той не изпълнява обещанията си. Според нея, докато кметът „призовава хората да използват градския транспорт, сам паркира колата си на платеното паркомясто пред общината.“

          „Кметът не прави нищо. Той буквално се крие. Той лъже. Той казва – „аз ще направя това“, и не прави нищо.“

          Протестиращите заявиха, че ако хората не се „събудят“ и не се увеличат на протестите, кметът няма да подаде оставка. Кирилова призова кмета да понесе отговорност за неуспешната си работа и настоя, че ако не бъде сменен, те ще се борят за нов лидер, който да се справи със ситуацията.

