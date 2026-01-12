Окръжна прокуратура-Стара Загора ръководи разследване по досъдебно производство, свързано с разпространение на неистински парични знаци. Случаят касае инцидент, регистриран на 11 януари 2026 г. в град Казанлък, област Стара Загора.

Според изнесените данни, около 18:00 часа на същата дата, на телефон 112 е постъпил сигнал от търговски обект – хранителен магазин. В сигнала се посочва, че са закупени стоки, като разплащането е извършено с неистинска банкнота с номинал от 100 евро.

Деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс. В рамките на досъдебното производство се извършват необходимите действия по разследването, включително разпити на свидетели. Назначена е и специализирана експертиза за анализ на защитните елементи на банкнотата, като водни знаци, холограми, релеф и други характеристики.

Определеният срок за приключване на разследването е тримесечен.