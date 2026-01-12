Репресии срещу журналистите в Турция през 2025 г.: 105 задържани и нарастваща цензура

През 2025 г. Турция отчита сериозно влошаване на ситуацията с правата на журналистите и свободата на медиите. Според годишния доклад на Асоциацията на журналистите „Диджле-Фърат“, общо 105 журналисти са били задържани, от които 40 са арестувани, а 57 са получили присъди в резултат на приключени дела.

Документът разкрива, че 113 журналисти са били обект на наказателни разследвания, като прокуратурата е внесла обвинителни актове срещу 88 от тях. Общото време на ефективните присъди за тези журналисти е около 63 години затвор, а глобите възлизат на 244 900 турски лири (приблизително 5 670 долара).

Относно репресиите, 42 журналисти са били подложени на малтретиране, а 22 са получили заплахи. 48 журналисти са били възпрепятствани да изпълняват професионалните си задължения от органите на реда. Ограниченията върху журналистиката не са се състояли само в физически натиск, но и в интернет, където властите са наложили забрани за достъп до 113 уебсайта, като същевременно 464 журналистически материала и 1 519 публикации в социалните мрежи са били блокирани.

Към икономическите последици от репресиите, през годината 294 медийни работници са били уволнени. Възможностите за медийната независимост са все по-ограничени, като Асоциацията настоява за демократизация на регулаторните органи в медийната и интернет сфера, включително Висшия съвет за радио и телевизия (RTÜK) и Службата за информационни и комуникационни технологии (BTK), които според организацията са доминирани от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), подкопаваща тяхната независимост.

Прекратяването на блокирането на профили в социалните мрежи без съдебни решения, възстановяването на закритите сайтове и акаунти и незабавното освобождаване на журналистите, задържани заради своите професионални задължения, са част от исканията на Асоциацията.

Турция остава под остри критики от организации за свобода на медиите и правозащитни организации заради ограниченията върху свободното изразяване и натиска върху независимата журналистика. Също така, страната е класирана на 159-о място от 180 държави в Световния индекс за свобода на печата за 2025 г. на организацията „Репортери без граници“, което е доказателство за сериозното влошаване на състоянието на свободата на печата в страната през последното десетилетие.