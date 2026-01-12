НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          Война

          Reuters: Отвличането на Мадуро демонстрира ограничените възможности на Китай

          Николас Мадуро в Ню Йорк
          Николас Мадуро в Ню Йорк
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Отвличането на Николас Мадуро е разкрило ограничените възможности на Китай, пише Reuters. Изданието, позовавайки се на източници, твърди, че една от целите на американската военна операция, довела до залавянето на президента на Венецуела, е била да се изпрати послание до Китай: „Стойте далеч от Америка“.

          Според един източник дните, в които Пекин предоставяше икономическа помощ на Венецуела в замяна на преференциални цени на петрола, са отминали. Експерти, интервюирани от Reuters, смятат, че отвличането на Мадуро е демонстрирало ограничената способност на Китай да влияе на събитията в Северна и Южна Америка. Това събитие разкрива разликата между претендирания статут на велика сила на Китай и действителната му тежест в Западното полукълбо.

           „Пекин може да изрази недоволство по дипломатически път, но не е в състояние да защити своите партньори или активи, ако Вашингтон реши да окаже директен натиск“, цитира изданието Крейг Сингълтън, експерт по Китай в мозъчния тръст „Фондация за защита на демокрациите“.

          На 3 януари американските военни проведоха специална операция във Венецуела, отвличайки президента Николас Мадуро.

